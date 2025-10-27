Турецкие банки могут попасть под давление ЕС из-за санкций

АНКАРА, 27 окт — РИА Новости. Турецкие банки могут оказаться под мониторингом и давлением со стороны Евросоюза на фоне нового пакета санкций против России, заявил РИА Новости источник в государственном финансовом секторе Турции.

Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а в самих западных странах не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.