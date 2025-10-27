Турецкие банки могут попасть под давление ЕС из-за санкций

АНКАРА, 27 окт — РИА Новости. Турецкие банки могут оказаться под мониторингом и давлением со стороны Евросоюза на фоне нового пакета санкций против России, заявил РИА Новости источник в государственном финансовом секторе Турции.
"Банки или компании в Турции, ведущие операции с российской стороной, могут попасть под мониторинг или косвенное давление. Поэтому турецким бизнес-кругам стоит быть готовыми к росту комплаенс-рисков и дополнительным проверкам", — сказал он.
ЕС 23 октября утвердил 19-й пакет антироссийских санкций. В него попали 63 физических и юридических лица, а также 117 морских танкеров. Некоторые из организаций зарегистрированы в Китае, Индии, Таиланде, Белоруссии, США и Великобритании.
Помимо этого, вводится поэтапный отказ от импорта газа с апреля 2026 года, ограничивается экспорт в Россию солей, руды, резиновых изделий, шин, строительных материалов и других товаров, запрещаются транзакции с Альфа-банком, МТС Банком, Абсолют Банком и тому подобное.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а в самих западных странах не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.
