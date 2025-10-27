Рейтинг@Mail.ru
По маршрутам "Ангары" начнут летать другие авиакомпании - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:14 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/samolet-2050879181.html
По маршрутам "Ангары" начнут летать другие авиакомпании
По маршрутам "Ангары" начнут летать другие авиакомпании - РИА Новости, 27.10.2025
По маршрутам "Ангары" начнут летать другие авиакомпании
Перевозить пассажиров по маршрутам "Ангары", у которой Росавиация аннулирует сертификат эксплуатанта, будут другие авиакомпании, сообщило ведомство. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T12:14:00+03:00
2025-10-27T12:14:00+03:00
иркутск
киренск
бодайбо
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
"аврора"
ираэро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572138893_0:365:2993:2048_1920x0_80_0_0_f509b99d527d7346cb53f48de0b7030d.jpg
https://ria.ru/20251020/reysy-2049307808.html
иркутск
киренск
бодайбо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572138893_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_95630fa2ab63bcd22fd7d6a22c8014c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иркутск, киренск, бодайбо, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), "аврора", ираэро
Иркутск, Киренск, Бодайбо, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), "Аврора", ИрАэро
По маршрутам "Ангары" начнут летать другие авиакомпании

Перевозить пассажиров по маршрутам "Ангары" будут другие авиакомпании

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет "Сухой Суперджет-100". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Перевозить пассажиров по маршрутам "Ангары", у которой Росавиация аннулирует сертификат эксплуатанта, будут другие авиакомпании, сообщило ведомство.
"Росавиация аннулирует сертификат эксплуатанта авиакомпании "Ангара" на выполнение коммерческих воздушных перевозок... Перевозить пассажиров по указанным маршрутам будут другие перевозчики", - говорится в сообщении.
"Ираэро" уже выполняет регулярные рейсы по маршрутам из Иркутска в Киренск, Ербогачён, Бодайбо и Чару. Также она начнет выполнять рейсы внутри Забайкалья (Чита – Чара) и Бурятии (из Улан-Удэ в Нижнеангарск и Таксимо). "Аврора" продолжит перевозки из Хабаровска в Зею и Тынду. "Хабаровские авиалинии" (входят в группу "Аврора") будут выполнят полеты по маршруту Хабаровском – Николаевск-на-АмуреОхотск.
Росавиация с 5 ноября аннулирует сертификат эксплуатанта авиакомпании "Ангара" на коммерческие перевозки. Решение принято в целях обеспечения безопасности полетов, на основании акта внеплановой проверки МТУ Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу.
Самолет Airbus A320 авиакомпании Flynas - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Авиакомпания Flynas запустит прямые рейсы из Эр-Рияда в Петербург и Сочи
20 октября, 10:47
 
ИркутскКиренскБодайбоФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)"Аврора"ИрАэро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала