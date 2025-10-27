https://ria.ru/20251027/samolet-2050872001.html
Авиакомпания "Ангара" закрыла продажи на свои рейсы с 1 ноября
Авиакомпания "Ангара" прекратила продажи билетов на все свои рейсы после 1 ноября, сообщила Росавиация. РИА Новости, 27.10.2025
