Авиакомпания "Ангара" закрыла продажи на свои рейсы с 1 ноября - РИА Новости, 27.10.2025
12:04 27.10.2025 (обновлено: 13:55 27.10.2025)
Авиакомпания "Ангара" закрыла продажи на свои рейсы с 1 ноября
Авиакомпания "Ангара" закрыла продажи на свои рейсы с 1 ноября - РИА Новости, 27.10.2025
Авиакомпания "Ангара" закрыла продажи на свои рейсы с 1 ноября
Авиакомпания "Ангара" прекратила продажи билетов на все свои рейсы после 1 ноября, сообщила Росавиация. РИА Новости, 27.10.2025
2025
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ираэро, ангара (авиакомпания), крушение ан-24 в приамурье
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), ИрАэро, Ангара (авиакомпания), Крушение Ан-24 в Приамурье
Авиакомпания "Ангара" закрыла продажи на свои рейсы с 1 ноября

Авиакомпания "Ангара" закрыла продажи билетов на все рейсы после 1 ноября

Пассажирский самолет
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Авиакомпания "Ангара" прекратила продажи билетов на все свои рейсы после 1 ноября, сообщила Росавиация.
"Для пассажиров с билетами на рейсы, планировавшиеся после 5 ноября, авиакомпания предлагает оформить возврат билетов с полной компенсацией оплаченных средств или переоформить билеты на рейсы "ИрАэро", "Авроры" или "Хабаровских авиалиний", — говорится в релизе.
Сегодня стало известно, что Росавиация с 5 ноября аннулирует сертификат эксплуатанта "Ангары" на коммерческие перевозки. Такое решение ведомство приняло на основании акта внеплановой проверки МТУ Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу после крушения Ан-24 на подлете к Тынде 24 июля.
Перевозить пассажиров по маршрутам "Ангары" будут другие авиакомпании.
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Сирийская авиакомпания рассказала о сроках возобновления рейсов с Москвой
18 октября, 21:08
 
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ИрАэроАнгара (авиакомпания)Крушение Ан-24 в Приамурье
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
