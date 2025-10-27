https://ria.ru/20251027/samolet-2050798934.html
В Южно-Китайском море упали истребитель и вертолет ВМС США
В Южно-Китайском море упали истребитель и вертолет ВМС США
Истребитель ВМС США Super Hornet и вертолет Seahawk упали в Южно-Китайском море, все члены экипажа выжили, следует из заявления Тихоокеанского флота ВМС США в... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T02:40:00+03:00
Истребитель ВМС США Super Hornet и вертолет Seahawk упали в Южно-Китайском море