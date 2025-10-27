Рейтинг@Mail.ru
02:40 27.10.2025 (обновлено: 02:56 27.10.2025)
В Южно-Китайском море упали истребитель и вертолет ВМС США
В Южно-Китайском море упали истребитель и вертолет ВМС США
Истребитель ВМС США Super Hornet и вертолет Seahawk упали в Южно-Китайском море, все члены экипажа выжили, следует из заявления Тихоокеанского флота ВМС США в... РИА Новости, 27.10.2025
2025
В Южно-Китайском море упали истребитель и вертолет ВМС США

Истребитель ВМС США Super Hornet и вертолет Seahawk упали в Южно-Китайском море

© Фото : U.S. Navy / Seaman Ryan CarterИстребитель F/A-18 Super Hornet ВМС США
Истребитель F/A-18 Super Hornet ВМС США
© Фото : U.S. Navy / Seaman Ryan Carter
Истребитель F/A-18 Super Hornet ВМС США . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Истребитель ВМС США Super Hornet и вертолет Seahawk упали в Южно-Китайском море, все члены экипажа выжили, следует из заявления Тихоокеанского флота ВМС США в соцсети X.
"26 октября 2025 года примерно в 14.45 по местному времени вертолет ВМС США MH-60R Sea Hawk, входящий в состав Battle Cats 73-й ударной вертолетной эскадрильи, потерпел крушение в водах Южно-Китайского моря при проведении плановых операций", - говорится в заявлении флота.
В этот же день, но в отдельном инциденте, потерпел крушение истребитель, приписанный к 22-й ударной истребительной эскадрильи при выполнении плановых операций с авианосца "Нимиц". Причины крушений устанавливаются, отмечают в ВМС.
