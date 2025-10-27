Рейтинг@Mail.ru
27.10.2025
11:52 27.10.2025
Сахалин с начала 2025 г привлек 270 млрд руб инвестиций
Сахалин с начала 2025 г привлек 270 млрд руб инвестиций
Рекордные инвестиции на сумму 270 миллиардов рублей привлечены в экономику Сахалинской области с начала 2025 года, резиденты создали 1,5 тысячи рабочих мест,... РИА Новости, 27.10.2025
сахалинская область
сахалин
валерий лимаренко
курильские острова
сахалинская область
сахалин
курильские острова
сахалинская область, сахалин, валерий лимаренко, курильские острова
Сахалинская область, Сахалин, Валерий Лимаренко, Курильские острова
Сахалин с начала 2025 г привлек 270 млрд руб инвестиций

Рекордные инвестиции на сумму 270 млрд руб привлечены в экономику Сахалина

Регионы России. Сахалин
Регионы России. Сахалин - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Регионы России. Сахалин. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 окт – РИА Новости. Рекордные инвестиции на сумму 270 миллиардов рублей привлечены в экономику Сахалинской области с начала 2025 года, резиденты создали 1,5 тысячи рабочих мест, информирует правительство региона.
"С начала текущего года в экономику области вложена рекордная сумма – 270 миллиардов рублей. Резиденты преференциальных режимов в этом году создали на Сахалине и Курилах 1,5 тысячи рабочих мест. Запущен ряд значимых проектов в нефтегазовом секторе, рыбопромышленном комплексе, туризме", - говорится в сообщении.
Как отмечает пресс-служба, такие данные были озвучены на заседании регионального правительства под руководством губернатора Валерия Лимаренко.
"Несмотря на непростые внешние условия, бизнес вкладывает в нашу экономику большие средства. Есть все шансы побить прежний рекорд. За девять месяцев этого года уже достигнут показатель в 270 миллиардов рублей. За этот период в 2024-м было вложено 208 миллиардов, а всего за год – 355 миллиардов. Привлечение инвестиций – не просто цифры. Это развитие региона, новые производства и рабочие места для наших земляков, благополучие их семей, а также реализация социальных программ за счет финансовой отдачи от проектов", – цитирует пресс-служба слова главы региона.
По информации министерства инвестиций, промышленности и внешних связей Сахалинской области, в настоящий момент в портфеле профильного ведомства 222 проекта на общую сумму 887 миллиардов рублей. Они охватывают большинство приоритетных направлений социально-экономического развития.
"Основная часть портфеля – проекты резидентов территорий опережающего развития (ТОР), Свободного порта Владивосток (СПВ) и Курильских островов Российской Федерации (КОРФ). Для них, в частности, установлены льготы по налогам на прибыль и имущество, на социальные взносы. В упрощенном порядке предоставляются земельные участки. Такие условия преференциальных режимов делают начинания выгодными инвесторам. В итоге создается дополнительный импульс для социально-экономического развития региона", - отмечается в сообщении.
Власти региона отмечают, что наметилась положительная бюджетная эффективность преференциальных режимов. Появилась налоговая отдача для консолидированного бюджета Сахалинской области от реализации их проектов. Сегодня резидентами ТОР и СПВ являются 119 компаний, а с начала 2025 года привлечено 14 новых резидентов. Совокупная стоимость проектов превысила 265 миллиардов рублей. Инвесторы планируют создать порядка 13 тысяч рабочих мест.
В рамках особого преференциального режима на Курилах сегодня зарегистрированы 42 компании. В этом году привлечено 12 новых резидентов. Общий плановый объем инвестиций – 6,5 миллиарда рублей, будет создано 700 рабочих мест.
Работа островного правительства по созданию комфортных условий для бизнеса стабильно получает высокую оценку. Несколько лет подряд Сахалинская область входит в топ-4 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, позиция в котором определяется на основе обратной связи от предпринимателей, ведущих бизнес в регионе.
Сахалинская областьСахалинВалерий ЛимаренкоКурильские острова
 
 
