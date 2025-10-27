Сахалин с начала 2025 г привлек 270 млрд руб инвестиций

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 окт – РИА Новости. Рекордные инвестиции на сумму 270 миллиардов рублей привлечены в экономику Сахалинской области с начала 2025 года, резиденты создали 1,5 тысячи рабочих мест, информирует правительство региона.

"С начала текущего года в экономику области вложена рекордная сумма – 270 миллиардов рублей. Резиденты преференциальных режимов в этом году создали на Сахалине и Курилах 1,5 тысячи рабочих мест. Запущен ряд значимых проектов в нефтегазовом секторе, рыбопромышленном комплексе, туризме", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, такие данные были озвучены на заседании регионального правительства под руководством губернатора Валерия Лимаренко.

"Несмотря на непростые внешние условия, бизнес вкладывает в нашу экономику большие средства. Есть все шансы побить прежний рекорд. За девять месяцев этого года уже достигнут показатель в 270 миллиардов рублей. За этот период в 2024-м было вложено 208 миллиардов, а всего за год – 355 миллиардов. Привлечение инвестиций – не просто цифры. Это развитие региона, новые производства и рабочие места для наших земляков, благополучие их семей, а также реализация социальных программ за счет финансовой отдачи от проектов", – цитирует пресс-служба слова главы региона.

По информации министерства инвестиций, промышленности и внешних связей Сахалинской области, в настоящий момент в портфеле профильного ведомства 222 проекта на общую сумму 887 миллиардов рублей. Они охватывают большинство приоритетных направлений социально-экономического развития.

"Основная часть портфеля – проекты резидентов территорий опережающего развития (ТОР), Свободного порта Владивосток (СПВ) и Курильских островов Российской Федерации (КОРФ). Для них, в частности, установлены льготы по налогам на прибыль и имущество, на социальные взносы. В упрощенном порядке предоставляются земельные участки. Такие условия преференциальных режимов делают начинания выгодными инвесторам. В итоге создается дополнительный импульс для социально-экономического развития региона", - отмечается в сообщении.

Власти региона отмечают, что наметилась положительная бюджетная эффективность преференциальных режимов. Появилась налоговая отдача для консолидированного бюджета Сахалинской области от реализации их проектов. Сегодня резидентами ТОР и СПВ являются 119 компаний, а с начала 2025 года привлечено 14 новых резидентов. Совокупная стоимость проектов превысила 265 миллиардов рублей. Инвесторы планируют создать порядка 13 тысяч рабочих мест.

В рамках особого преференциального режима на Курилах сегодня зарегистрированы 42 компании. В этом году привлечено 12 новых резидентов. Общий плановый объем инвестиций – 6,5 миллиарда рублей, будет создано 700 рабочих мест.