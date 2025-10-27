Рейтинг@Mail.ru
Россия готова к возобновлению связей с законодателями США, заявил Рябков - РИА Новости, 27.10.2025
14:12 27.10.2025
Россия готова к возобновлению связей с законодателями США, заявил Рябков
Россия готова к возобновлению связей с законодателями США, заявил Рябков - РИА Новости, 27.10.2025
Россия готова к возобновлению связей с законодателями США, заявил Рябков
Москва выступает за возобновление контактов между законодателями РФ и США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 27.10.2025
Россия готова к возобновлению связей с законодателями США, заявил Рябков

Рябков: Россия выступает за возобновление контактов с законодателями США

© Фото : МИД РоссииСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Фото : МИД России
Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Москва выступает за возобновление контактов между законодателями РФ и США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы давно выступаем за возобновление контактов между законодательными органами наших стран. Соответствующий настрой с российской стороны имеется, мы приветствуем то, что появляются некие сигналы и с той стороны, но предстоит пройти еще определенный путь между сигналами и их реализацией", - сказал Рябков.
"Но в любом случае мы приветствуем любые контакты, в том числе и в третьих странах, если это удобнее американцам. Конечно, будем готовы принять коллег и здесь. Обстоятельства, связанные с взаимным включением членов конгресса и Федерального собрания РФ в так называемые стоп-листы, думаю, при наличии политической воли это тоже преодолимо. В пользу этого мы тоже высказываемся в контактах с американцами", - добавил замминистра.
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Путин готов принять концепцию США по урегулированию, заявил Лавров
Вчера, 19:48
