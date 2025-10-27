https://ria.ru/20251027/ryabkov-2050922860.html
Рябков прокомментировал вопрос о включении "Буревестника" в засчет по ДСНВ
Рябков прокомментировал вопрос о включении "Буревестника" в засчет по ДСНВ
27.10.2025
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Вопрос о том, должна ли ракета "Буревестник" входить в засчет по Договору о стратегических наступательных вооружениях, в России считают пока абстрактным и теоретическим, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Начнем с того, что циклы разработки новых систем вооружений различны. Они разнятся от системы к системе. Что касается конкретно названного вами изделия, я не уполномочен информировать о чем-то сверх того, что уже находится в публичной плоскости. Впервые о том, что на подходе такое изделие, как известно, было объявлено президентом, верховным главнокомандующим, несколько лет назад. Сейчас вы видите, что движение есть", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, готова ли Россия будет включать ракеты "Буревестник" в засчет по Договору о СНВ, в том числе в предложении к США придерживаться его лимитов еще год после окончания срока действия документа.
, отвечая на вопрос, готова ли Россия
будет включать ракеты "Буревестник" в засчет по Договору о СНВ, в том числе в предложении к США
придерживаться его лимитов еще год после окончания срока действия документа.
Срок действия договора истекает 5 февраля, напомнил замглавы МИД РФ.
"Как это соотносится с договором? Вопрос абсолютно абстрактный и абсолютно теоретический. Я бы так сказал, что никак не соотносится хотя бы потому, что договор нами приостановлен, а 5 февраля истекает срок его действия", - добавил Рябков.