Рябков прокомментировал вопрос о включении "Буревестника" в засчет по ДСНВ

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Вопрос о том, должна ли ракета "Буревестник" входить в засчет по Договору о стратегических наступательных вооружениях, в России считают пока абстрактным и теоретическим, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Как это соотносится с договором? Вопрос абсолютно абстрактный и абсолютно теоретический. Я бы так сказал, что никак не соотносится хотя бы потому, что договор нами приостановлен, а 5 февраля истекает срок его действия", - добавил Рябков.