Россия добивается ответа США о возобновлении авиасообщения, заявил Рябков
Россия добивается от США ответа на свои предложения по возобновлению авиасообщения, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
2025-10-27T13:27:00+03:00
2025-10-27T13:27:00+03:00
2025-10-27T13:28:00+03:00
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия добивается от США ответа на свои предложения по возобновлению авиасообщения, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Двусторонние раздражители как тема не охватывают санкционную проблематику и никогда не охватывали, и мы не имеем в виду инициативно это ставить. Мы добиваемся от американцев внятного ответа на наши идеи и предложения по возобновлению прямого авиасообщения. Мы требуем от них безусловного возвращения незаконно арестованной собственности, которая защищена дипломатическим иммунитетом", - сказал Рябков
журналистам.
"Есть ряд других вопросов. И по этим направлениям пока мы не видим должного движения, поэтому давайте фокусироваться на тематике, которая объективно поддается решению относительно, как я надеюсь, менее проблемно, чем глобальные крупные вопросы. Если мы сдвинемся по упомянутым мной хотя бы двум направлениям, это само по себе станет импульсом для много другого. Но все по порядку", - добавил Рябков.