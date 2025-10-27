Россия выполняет соглашение с США об уведомлении об учениях, сообщил Рябков

Отвечая на уточняющий вопрос, шла ли речь об испытаниях ракеты "Буревестник" в телефонном разговоре министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, который состоялся накануне учений, Рябков уточнил, что "соглашение от 1988 года регламентирует порядок взаимного уведомления о пусках баллистических ракет, крылатая ракета - это не баллистическая, баллистическая ракета - не крылатая ракета".