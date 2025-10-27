https://ria.ru/20251027/ryabkov-2050914863.html
Россия выполняет соглашение с США об уведомлении об учениях, сообщил Рябков
2025-10-27T13:07:00+03:00
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия строго соблюдает положения двусторонних соглашений с США о пусках баллистических ракет и о проведении стратегических учений, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы действуем в строгом соответствии с положениями двух профильных соглашений, которые на протяжении десятилетий работают на поддержание стратегической стабильности. Первый из них - это соглашение о взаимном уведомлении о пусках баллистических ракет, второе соглашение - об уведомлениях о крупных стратегических учениях. Подробностями владеют специалисты, уверяю вас, что никаких отклонений от требований этих двух документов мы не допускаем", - сказал Рябков
журналистам, отвечая на вопрос, уведомляла ли Россия США
о том, что в рамках учений стратегических ядерных сил будет задействована новейшая ракета "Буревестник".
Отвечая на уточняющий вопрос, шла ли речь об испытаниях ракеты "Буревестник" в телефонном разговоре министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, который состоялся накануне учений, Рябков уточнил, что "соглашение от 1988 года регламентирует порядок взаимного уведомления о пусках баллистических ракет, крылатая ракета - это не баллистическая, баллистическая ракета - не крылатая ракета".