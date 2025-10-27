Телеканал RT установил огромный рупор на Манежной площади

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. RT установил на Манежной площади в Москве огромный рупор, сообщили на сайте телеканала.
"Этот арт-объект приурочен к 20-летию телеканала. Внутри у него находится студия", — отметили в материале.
Мадуро поздравил телеканал RT с 20-летием
18 октября, 07:05
Как уточняется, рупор покрывают цитаты иностранных политиков и СМИ о телеканале. Например, на нем размещены высказывания Жозепа Борреля, Николаса Мадуро, представителей Госдепартамента США, а также цитата бывшего госсекретаря США Джона Керри, который назвал телеканал "рупором пропаганды".
Внутри арт-объекта расположена студия, откуда ведутся прямые эфиры, интервью и записи программ RT на разных языках.
Юбилей RT
Russia Today — российская международная информационная телевизионная компания. Ее история началась с запуска канала на английском языке 10 декабря 2005 года. Впоследствии добавилось вещание на испанском, арабском, немецком, французском и сербском языках. С момента основания канал возглавляет Маргарита Симоньян.
За годы работы RT превзошел все международные СМИ в борьбе за мировое информационное пространство. Аудитория телеканалов в сетях платного телевидения приближается к одному миллиарду зрителей по всему миру.
Даже после неоднократного введения санкций и удаления официальных аккаунтов в соцсетях телеканал продолжил обходить конкурентов. Это стало возможным благодаря "партизанским проектам" — каналам, которые формально не связаны с RT, но создают и распространяют контент под его контролем.
В 2020 году RT первым из новостных телеканалов преодолел отметку в десять миллиардов просмотров на YouTube. Только за 2024 год общее количество просмотров всех проектов телеканала в соцсетях достигло 23,8 миллиарда. За 2024–2025 годы проекты RT на испанском языке набрали более десяти миллиардов просмотров. В июне 2025 года установлен рекорд — один миллиард просмотров за месяц.
Путин назвал 20-летие RT этапом большого пути телеканала
17 октября, 19:59