Телеканал RT установил огромный рупор на Манежной площади

Телевизионная студия в виде рупора, установленная к 20-летию телеканала RT, на Манежной площади в Москве

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. RT установил на Манежной площади в Москве огромный рупор, сообщили на сайте телеканала.

"Этот арт-объект приурочен к 20-летию телеканала. Внутри у него находится студия", — отметили в материале.

Внутри арт-объекта расположена студия, откуда ведутся прямые эфиры, интервью и записи программ RT на разных языках.

Юбилей RT

Russia Today — российская международная информационная телевизионная компания. Ее история началась с запуска канала на английском языке 10 декабря 2005 года. Впоследствии добавилось вещание на испанском, арабском, немецком, французском и сербском языках. С момента основания канал возглавляет Маргарита Симоньян

За годы работы RT превзошел все международные СМИ в борьбе за мировое информационное пространство. Аудитория телеканалов в сетях платного телевидения приближается к одному миллиарду зрителей по всему миру.

Даже после неоднократного введения санкций и удаления официальных аккаунтов в соцсетях телеканал продолжил обходить конкурентов. Это стало возможным благодаря "партизанским проектам" — каналам, которые формально не связаны с RT, но создают и распространяют контент под его контролем.