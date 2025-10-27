https://ria.ru/20251027/rostekh-2050801860.html
Холдинг "Ростеха" создал дистанционный уничтожитель печатных плат
Холдинг "Ростеха" создал дистанционный уничтожитель печатных плат - РИА Новости, 27.10.2025
Холдинг "Ростеха" создал дистанционный уничтожитель печатных плат
Входящий в "Ростех" холдинг "Росэл" создал технологию для повышения информационной безопасности спецтехники, которая позволяет дистанционно сжигать определённые РИА Новости, 27.10.2025
Холдинг "Ростеха" создал дистанционный уничтожитель печатных плат
Холдинг "Ростеха" создал дистанционный уничтожитель печатных плат спецтехники
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Входящий в "Ростех" холдинг "Росэл" создал технологию для повышения информационной безопасности спецтехники, которая позволяет дистанционно сжигать определённые элементы печатных плат, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
"Холдинг "Росэл" Госкорпорации "Ростех" создал технологию, которая повысит информационную безопасность специальной техники", - сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что ноу-хау заключается в дистанционном управляемом точечном повреждении печатных плат бортовых компьютеров. При возникновении форс-мажорных обстоятельств по определенному алгоритму слаботочным сигналом подается команда элементу печатной платы и её участок физически выгорает, рассказали в госкорпорации.
"В результате исключается любой несанкционированный доступ к закрытой информации", - отметили в "Ростехе
