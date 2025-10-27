Рейтинг@Mail.ru
Холдинг "Ростеха" создал дистанционный уничтожитель печатных плат - РИА Новости, 27.10.2025
03:34 27.10.2025
Холдинг "Ростеха" создал дистанционный уничтожитель печатных плат
Холдинг "Ростеха" создал дистанционный уничтожитель печатных плат
Входящий в "Ростех" холдинг "Росэл" создал технологию для повышения информационной безопасности спецтехники, которая позволяет дистанционно сжигать определённые РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T03:34:00+03:00
2025-10-27T03:34:00+03:00
2025
Холдинг "Ростеха" создал дистанционный уничтожитель печатных плат

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Павильон компании "Ростех"
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Входящий в "Ростех" холдинг "Росэл" создал технологию для повышения информационной безопасности спецтехники, которая позволяет дистанционно сжигать определённые элементы печатных плат, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
"Холдинг "Росэл" Госкорпорации "Ростех" создал технологию, которая повысит информационную безопасность специальной техники", - сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что ноу-хау заключается в дистанционном управляемом точечном повреждении печатных плат бортовых компьютеров. При возникновении форс-мажорных обстоятельств по определенному алгоритму слаботочным сигналом подается команда элементу печатной платы и её участок физически выгорает, рассказали в госкорпорации.
"В результате исключается любой несанкционированный доступ к закрытой информации", - отметили в "Ростехе".
