Холдинг "Ростеха" создал дистанционный уничтожитель печатных плат

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Входящий в "Ростех" холдинг "Росэл" создал технологию для повышения информационной безопасности спецтехники, которая позволяет дистанционно сжигать определённые элементы печатных плат, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

Уточняется, что ноу-хау заключается в дистанционном управляемом точечном повреждении печатных плат бортовых компьютеров. При возникновении форс-мажорных обстоятельств по определенному алгоритму слаботочным сигналом подается команда элементу печатной платы и её участок физически выгорает, рассказали в госкорпорации.