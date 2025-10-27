Рейтинг@Mail.ru
Две трети россиян считают рак излечимым, показало исследование - РИА Новости, 27.10.2025
17:33 27.10.2025 (обновлено: 17:40 27.10.2025)
Две трети россиян считают рак излечимым, показало исследование
Две трети россиян считают рак излечимым, показало исследование - РИА Новости, 27.10.2025
Две трети россиян считают рак излечимым, показало исследование
Только каждый третий россиянин воспринимает рак как неизлечимое заболевание, следует из исследования, которое провели при участии проекта в поддержку... РИА Новости, 27.10.2025
общество, россия
Общество, Россия
Две трети россиян считают рак излечимым, показало исследование

По результатам исследования только каждый 3 россиянин считает рак неизлечимым

© iStock.com / megafloppПрием у врача
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© iStock.com / megaflopp
Прием у врача. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Только каждый третий россиянин воспринимает рак как неизлечимое заболевание, следует из исследования, которое провели при участии проекта в поддержку онкопациентов "Химия была, но мы расстались".
"По данным исследования, проведённого в рамках конкурса исследователей Esomar research got talent 2025 при участии проекта в поддержку онкопациентов "Химия была, но мы расстались", только каждый третий респондент воспринимает рак как неизлечимое заболевание. При этом 36% участников опроса не боятся онкодиагнозов, так как обладают информацией о лечении рака", - рассказали РИА Новости в пресс-службе проекта.
Ученые в лаборатории - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
В Москве представили инновационный тест для ранней диагностики рака
2 октября, 17:16
Председатель Ассоциации онкологов России Олег Левковский, комментируя результаты исследования отметил, что онкология окружена мифами. По его словам, искажённое восприятие проблемы создаёт страхи в обществе, а они в свою очередь ведут к ряду проблем: страх диагноза препятствует ранней диагностике, а лечение на поздних стадиях увеличивает нагрузку на систему здравоохранения.
"Из 64% респондентов, боящихся рака, 20% испытывают сильный страх. И всё это – следствие недостаточной информированности. Рак - не приговор, а диагноз, с которым современная медицина умеет работать, и чем меньше уровень онкофобии в обществе, тем больше будет процент ранних выявлений заболевания и пациентов со стойкой ремиссией", – добавил Левковский, чьи слова приводит пресс-служба.
В пресс-службе проекта добавили, что чаще остальных страх перед онкозаболеваниями испытывают женщины – 72%, и люди с низким уровнем дохода – 68%.
Руководитель Всероссийского проекта по поддержке людей с онкологическими заболеваниями "Химия была, но мы расстались" Светлана Полякова сообщила, что от качественного информирования зависит здоровье людей. Когда СМИ говорят о лечении рака, снижается уровень онкофобии.
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В Минздраве заявили о снижении в России одногодичной летальности от рака
22 октября, 19:59
"Как следствие, люди более охотно обследуются, и вырастает количество выявленных на ранней стадии заболеваний. НКО, бизнес и пациентские организации также вносят свою лепту в информирование и поддержку онкопациентов. Вместе со здравоохранением всё это создаёт комплексный подход к решению проблемы", – пояснила Полякова.
В пресс-службе проекта сообщили, что самый популярный миф о раке – это болезненное лечение. Так, 64% участников опроса боятся, что лечение онкозаболеваний обязательно связано с болью и страданиями, а 35% считают, что любой вид рака передаётся по наследству. Также 13% убеждены, что человек, перенёсший онкологию, останется инвалидом, и всего 4% верят в заразность онкозаболеваний.
"Инвалидность после лечения онкологических заболеваний не всегда говорит об инвалидизации человека. Во многих случаях она является мерой социальной поддержки, а пациенты в ремиссии продолжают жить обычной жизнью. И нет, рак – это не вирусное заболевание, им нельзя заразиться", – добавила заместитель главного врача по онкологии "РЖД-Медицина" Вера Ващенко.
Там уточнили, что каждого второго респондента в окружении есть человек, столкнувшийся с онкологическим заболеванием. Помимо того, 84% участников опроса положительно относятся к коллегам, пережившим рак, 85% – к членам семьи с онкодиагнозом.
"Рак – это хроническое заболевание, а не приговор. И с этим важно научиться жить, поэтому крайне важна психологическая поддержка онкопациентов. В период лечения она позволяет снижать тревожность и удерживать фокус внимания на выздоровлении, а после наступления ремиссии помогает полноценно вернуться к жизни в обществе. О необходимости психологической поддержки онкопациентов сообщили 91% участников опроса", – отмечает руководитель проекта Полякова.
Окрашенная клетка - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Ученые рассказали о тревожном последствии рака поджелудочной железы
9 октября, 22:45
 
