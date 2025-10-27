Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали об ответе России на усиление давления Запада
12:48 27.10.2025 (обновлено: 13:05 27.10.2025)
В Кремле рассказали об ответе России на усиление давления Запада
В Кремле рассказали об ответе России на усиление давления Запада - РИА Новости, 27.10.2025
В Кремле рассказали об ответе России на усиление давления Запада
Россия должна делать все, чтобы гарантированно обеспечить свою безопасность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.10.2025
безопасность, россия, сша, европа, дмитрий песков, владимир путин, валерий герасимов
Безопасность, Россия, США, Европа, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Валерий Герасимов
В Кремле рассказали об ответе России на усиление давления Запада

Песков: Россия должна делать все, чтобы обеспечить свою безопасность

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКремль и международный деловой центр "Москва-Сити"
Кремль и международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Кремль и международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия должна делать все, чтобы гарантированно обеспечить свою безопасность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что европейцы сегодня находятся в состоянии русофобской и воинственной истерики.
«
"Конечно, на фоне этого Россия должна делать все, чтобы быть в состоянии гарантированно обеспечить свою безопасность", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, можно ли считать испытание "Буревестника" ответом на усиливающееся экономическое давление со стороны США и Европы.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России Владимиру Путину. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.
БезопасностьРоссияСШАЕвропаДмитрий ПесковВладимир ПутинВалерий Герасимов
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
