В Кремле рассказали об ответе России на усиление давления Запада

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия должна делать все, чтобы гарантированно обеспечить свою безопасность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что европейцы сегодня находятся в состоянии русофобской и воинственной истерики.