МИД отверг утверждения о намерении якобы начать гонку ядерных вооружений - РИА Новости, 27.10.2025
23:14 27.10.2025
МИД отверг утверждения о намерении якобы начать гонку ядерных вооружений
МИД отверг утверждения о намерении якобы начать гонку ядерных вооружений - РИА Новости, 27.10.2025
МИД отверг утверждения о намерении якобы начать гонку ядерных вооружений
Замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов отверг утверждения и.о. представителя США на... РИА Новости, 27.10.2025
в мире, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД отверг утверждения о намерении якобы начать гонку ядерных вооружений

Воронцов отверг обвинения США о намерении России начать гонку ядерных вооружений

Здание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Fotolia / Oleg Shipov
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
ООН, 27 окт – РИА Новости. Замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов отверг утверждения и.о. представителя США на конференции по разоружению Элисон Сторсве о том, что Россия якобы "полна решимости" начать гонку ядерных вооружений.
По утверждению Сторсве, которое она высказала в ходе заседания первого комитета ГА ООН, в свете заявления об испытании РФ ракеты "Буревестник" и других действий России можно заключить, что РФ якобы "полна решимости" начать гонку ядерных вооружений.
Трамп назвал предложение Путина по ядерным вооружениям хорошей идеей
5 октября, 18:22
Трамп назвал предложение Путина по ядерным вооружениям хорошей идеей
5 октября, 18:22
Воронцов в ответном слове отверг "все инсинуации и голословные обвинения" со стороны делегации США.
Он также отметил, что РФ полностью соблюдает обязательства в части космического права.
"Хотели бы также в очередной раз подчеркнуть, что вся проводимая РФ космическая деятельность соответствует ее международным правовым обязательствам и не направлена против какого-либо государства", – сказал Воронцов.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России Владимиру Путину. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Рябков заявил об отсутствии механизмов контроля в сфере ядерного вооружения
10 августа, 13:04
 
В миреРоссияСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
