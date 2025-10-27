МИД отверг утверждения о намерении якобы начать гонку ядерных вооружений

ООН, 27 окт – РИА Новости. Замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов отверг утверждения и.о. представителя США на конференции по разоружению Элисон Сторсве о том, что Россия якобы "полна решимости" начать гонку ядерных вооружений.

По утверждению Сторсве, которое она высказала в ходе заседания первого комитета ГА ООН , в свете заявления об испытании РФ ракеты "Буревестник" и других действий России можно заключить, что РФ якобы "полна решимости" начать гонку ядерных вооружений.

Воронцов в ответном слове отверг "все инсинуации и голословные обвинения" со стороны делегации США

Он также отметил, что РФ полностью соблюдает обязательства в части космического права.

"Хотели бы также в очередной раз подчеркнуть, что вся проводимая РФ космическая деятельность соответствует ее международным правовым обязательствам и не направлена против какого-либо государства", – сказал Воронцов.