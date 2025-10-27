МИД отверг утверждения о намерении якобы начать гонку ядерных вооружений

ООН, 27 окт – РИА Новости. Замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов отверг утверждения и.о. представителя США на конференции по разоружению Элисон Сторсве о том, что Россия якобы "полна решимости" начать гонку ядерных вооружений.
Воронцов в ответном слове отверг "все инсинуации и голословные обвинения" со стороны делегации США.
Он также отметил, что РФ полностью соблюдает обязательства в части космического права.
"Хотели бы также в очередной раз подчеркнуть, что вся проводимая РФ космическая деятельность соответствует ее международным правовым обязательствам и не направлена против какого-либо государства", – сказал Воронцов.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России Владимиру Путину. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.