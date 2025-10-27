Росфинмониторинг внес правоведа Монтян в список террористов и экстремистов

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Общественный деятель, правовед и публицист Татьяна Монтян* внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые) Монтян Татьяна Николаевна*, 29.08.1972 года рождения, город Керчь Крымской области УССР", - говорится в перечне.
В 2023 году офис генпрокурора Украины сообщил, что на Украине будут судить Монтян*, которой инкриминируют четыре статьи, в том числе коллаборационизм и посягательство на территориальную целостность страны.
Служба безопасности Украины в феврале 2023 года сообщала о возбуждении уголовного дела против Монтян*, которая уехала в Россию в 2021 году.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ
Журналистку Лученко* внесли в список террористов и экстремистов
17 октября, 16:43