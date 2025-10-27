https://ria.ru/20251027/rossija-2050997231.html
Россия заинтересована в доступе на рынки Юго-Восточной Азии, заявил Оверчук
Россия заинтересована в доступе на рынки Юго-Восточной Азии, заявил Оверчук
Россия готова получать мусульманские сертификаты "халяль" для своей продукции для доступа на рынки Юго-Восточной Азии, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. РИА Новости, 27.10.2025
Россия заинтересована в доступе на рынки Юго-Восточной Азии, заявил Оверчук
Оверчук: Россия готова сертифицировать продукцию для доступа на рынки АСЕАН