Россия заинтересована в доступе на рынки Юго-Восточной Азии, заявил Оверчук - РИА Новости, 27.10.2025
17:52 27.10.2025
Россия заинтересована в доступе на рынки Юго-Восточной Азии, заявил Оверчук
Россия заинтересована в доступе на рынки Юго-Восточной Азии, заявил Оверчук
Россия готова получать мусульманские сертификаты "халяль" для своей продукции для доступа на рынки Юго-Восточной Азии, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T17:52:00+03:00
2025-10-27T17:52:00+03:00
Россия заинтересована в доступе на рынки Юго-Восточной Азии, заявил Оверчук

КУАЛА-ЛУМПУР (Малайзия), 27 окт - РИА Новости. Россия готова получать мусульманские сертификаты "халяль" для своей продукции для доступа на рынки Юго-Восточной Азии, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
В понедельник российская делегация под руководством Оверчука работает на 20-м Восточноазиатском саммите АСЕАН в Малайзии.
"Конечно, вопрос продовольственной безопасности. В России в этом году очередной очень хороший урожай зерновых, очень хорошо развивается наше сельское хозяйство. Мы заинтересованы в расширении экспорта, конечно, с учетом и особенностей региона. Мы говорим о сертификации российского продовольствия в соответствии с халяльными требованиями. Мы и это сегодня обсуждали (на саммите - ред.) - поставки мяса, молочной продукции на рынки Юго-Восточной Азии. Очень большой интерес", - заявил Оверчук журналистам.
