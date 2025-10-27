Рейтинг@Mail.ru
После атак ВСУ по Брянской и Белгородской областям завели уголовные дела - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:06 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/rossija-2050854709.html
После атак ВСУ по Брянской и Белгородской областям завели уголовные дела
После атак ВСУ по Брянской и Белгородской областям завели уголовные дела - РИА Новости, 27.10.2025
После атак ВСУ по Брянской и Белгородской областям завели уголовные дела
Российские следователи возбудили уголовные дела о терактах после атак ВСУ на автобус с мирными жителями в Брянской области и на поселок в Белгородской области,... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T11:06:00+03:00
2025-10-27T11:06:00+03:00
происшествия
россия
брянская область
белгородская область
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
https://ria.ru/20251027/ukraina-2050808013.html
россия
брянская область
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, брянская область, белгородская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Брянская область, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
После атак ВСУ по Брянской и Белгородской областям завели уголовные дела

СК возбудил дела о терактах после атак ВСУ по Брянской и Белгородской областям

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовные дела о терактах после атак ВСУ на автобус с мирными жителями в Брянской области и на поселок в Белгородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждены уголовные дела о террористических актах (ст. 205 УК РФ) по фактам атак вооруженных формирований Украины на гражданские объекты в Белгородской и Брянской областях", - сказали в ведомстве.
По данным следствия, в Погарском районе Брянской области украинские боевики нанесли удар с помощью дронов-камикадзе по автобусу с мирными жителями, в результате чего водитель погиб на месте, пятеро пассажиров получили ранения.
В Белгородской области вооруженные формирования Украины атаковали поселок Маслова Пристань Шебекинского округа, пострадали десять мирных жителей, в том числе двое несовершеннолетних.
"В ходе расследования будут установлены все детали преступных действий украинских вооруженных формирований, а также конкретные лица, причастные к атакам на гражданские объекты на территории России", - добавили в пресс-службе.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Экс-военные ВСУ назвали Зеленского главным врагом Украины
05:44
 
ПроисшествияРоссияБрянская областьБелгородская областьВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала