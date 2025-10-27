https://ria.ru/20251027/rossija-2050854709.html
После атак ВСУ по Брянской и Белгородской областям завели уголовные дела
После атак ВСУ по Брянской и Белгородской областям завели уголовные дела - РИА Новости, 27.10.2025
После атак ВСУ по Брянской и Белгородской областям завели уголовные дела
Российские следователи возбудили уголовные дела о терактах после атак ВСУ на автобус с мирными жителями в Брянской области и на поселок в Белгородской области,... РИА Новости, 27.10.2025
После атак ВСУ по Брянской и Белгородской областям завели уголовные дела
СК возбудил дела о терактах после атак ВСУ по Брянской и Белгородской областям