27.10.2025
15:52 27.10.2025
Участник программы "Время героев" стал советником замглавы "Роскосмоса"
Участник программы "Время героев" стал советником замглавы "Роскосмоса"
Участник программы "Время героев" Евгений Серов стал советником заместителя генерального директора госкорпорации "Роскосмос", сообщается в официальном... РИА Новости, 27.10.2025
общество
2025
Новости
Россия, Дмитрий Баканов, Владимир Путин, Роскосмос, Общество
Участник программы "Время героев" стал советником замглавы "Роскосмоса"

Участник программы Время героев Серов стал советником замглавы Роскосмоса

Участник программы "Время героев" Евгений Серов
Участник программы Время героев Евгений Серов - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Фото : ВРЕМЯ ГЕРОЕВ/Telegram
Участник программы "Время героев" Евгений Серов . Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Евгений Серов стал советником заместителя генерального директора госкорпорации "Роскосмос", сообщается в официальном Telegram-канале проекта.
"Кавалер двух орденов Мужества, участник программы "Время героев" Евгений Серов назначен советником заместителя генерального директора госкорпорации "Роскосмос", - говорится в сообщении.
Серов отметил, что обучение на программе определило его карьерную траекторию.
"Моя задача теперь – способствовать укреплению лидерских позиций России в области космических систем и спутникостроения", - сказал он.
Наставником Серова в рамках программы был генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"Мы уже видим положительные примеры того, как участники программы успешно находят себя в гражданской жизни, применяют свои лучшие личные и профессиональные качества в том числе и в ракетно-космической отрасли. Уверен, что Евгений, кавалер двух орденов Мужества, войдет в команду госкорпорации как эффективный член команды, доказавший делом свою верность долгу и любовь к Родине", - отметил глава госкорпорации.
Серов награжден двумя орденами Мужества, медалью "За отвагу" и медалью Суворова.
Президент России Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества
Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
