Росавиация аннулирует сертификат авиакомпании "Ангара" - РИА Новости, 27.10.2025
12:18 27.10.2025 (обновлено: 12:40 27.10.2025)
Росавиация аннулирует сертификат авиакомпании "Ангара"
Росавиация аннулирует сертификат авиакомпании "Ангара"
тында
благовещенск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
межгосударственный авиационный комитет
ан-24
тында
благовещенск
тында, благовещенск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), межгосударственный авиационный комитет, ан-24
Тында, Благовещенск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Межгосударственный авиационный комитет, Ан-24
Росавиация аннулирует сертификат авиакомпании "Ангара"

Росавиация с 5 ноября аннулирует сертификат авиакомпании "Ангара"

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Росавиация с 5 ноября аннулирует сертификат эксплуатанта авиакомпании "Ангара" на коммерческие перевозки, сообщило ведомство.
"Росавиация аннулирует сертификат эксплуатанта авиакомпании "Ангара" на выполнение коммерческих воздушных перевозок. Начиная с 5 ноября, этот перевозчик не сможет выполнять коммерческие рейсы", - говорится в сообщении.
В Росавиации пояснили, что решение принято в целях обеспечения безопасности полетов, на основании акта внеплановой проверки МТУ Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился 24 июля при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. На борту было 48 человек, никто не выжил. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
ТындаБлаговещенскФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)Межгосударственный авиационный комитетАн-24
 
 
