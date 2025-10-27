В МВД рассказали о состоянии третьей пострадавшей в ДТП в Ревде

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт - РИА Новости. Состояние третьей девочки, пострадавшей в ДТП в Ревде, где погибли двое сестер, тяжелое, в случае ухудшения ее доставят в Екатеринбург вертолетом, подозреваемому реанимация не требуется, сообщил глава пресс-службы главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Состояние у потерпевший девочки остаётся тяжелым. Если оно ухудшится, планируется доставить её вертолётом в Екатеринбург в 9-ю детскую больницу. Подозреваемый на данный момент также находится в больнице, но реанимационные мероприятия ему не требуются. ГИБДД и следственные органы продолжают расследование. Безнаказанным это ЧП с гибелью двух детей не останется", - отметил полковник Горелых

В пресс-службе минздрава региона сообщили РИА Новости, что девочка находится в реанимации и подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких, ее состояние стабильно тяжелое.

"На место прибыли специалисты ТЦМК (территориального центра медицины катастроф), помощь оказана. Родителям пострадавшей оказывают психологическую поддержку. Водителю также была оказана медицинская помощь", - рассказали в минздраве.

В понедельник вечером свердловская Госавтоинспекция сообщала, что в Ревде на улице Чехова произошло тяжкое ДТП, в результате которого погибли двое детей-пешеходов. По предварительной информации, 37-летний водитель автомобиля Lad a не справился с управлением и допустил наезд на трех девочек, которые в этот момент находились на тротуаре в ожидании разрешающего сигнала светофора перед пешеходным переходом. После наезда на людей автомобиль продолжил движение и въехал в здание магазина, сообщали ГАИ и прокуратура региона.

В результате аварии две девочки от полученных травм скончались на месте, до прибытия "скорой", третья пострадавшая в тяжелом состоянии доставлена в больницу, уточняли в ГАИ. Прокуратура начала проверку по факту ДТП, в надзорном ведомстве региона пояснили, что водитель доставлен в больницу с травмами.

После происшествия следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения. В пресс-службе Госавтоинспекции по Свердловской области подтвердили РИА Новости, что водитель был пьян.