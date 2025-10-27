https://ria.ru/20251027/revda-2051049956.html
Водитель, наехавший на детей в Ревде, был пьян
2025-10-27T21:18:00+03:00
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Водитель Lada, наехавший на троих детей-пешеходов в Ревде Свердловской области, был пьян, сообщили РИА Новости в пресс-службе Госавтоинспекции по Свердловской области.
"Да", – сказала собеседница агентства на вопрос, был ли пьян водитель легковушки, наехавший на детей.
В понедельник вечером свердловская Госавтоинспекция сообщала, что в Ревде
на улице Чехова
произошло тяжкое ДТП, в результате которого погибли двое детей-пешеходов. По предварительной информации, 37-летний водитель автомобиля La
da не справился с управлением и допустил наезд на трех девочек, которые в этот момент находились на тротуаре в ожидании разрешающего сигнала светофора перед пешеходным переходом. После наезда на людей автомобиль продолжил движение и въехал в здание магазина, сообщали ГАИ
и прокуратура региона.
В результате аварии две девочки от полученных травм скончались на месте, до прибытия "скорой", третья пострадавшая в тяжелом состоянии доставлена в больницу, уточняли в ГАИ. Прокуратура начала проверку по факту ДТП, в надзорном ведомстве региона пояснили, что водитель доставлен в больницу с травмами.
После происшествия следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения.
По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых
, девочки, которых задавила насмерть легковушка, были родными сестрами, детям было по 7 и 9 лет. В тяжелом состоянии в больнице находится девочка, 2014 года рождения, добавлял РИА Новости Горелых. По его словам, за рулем был местный житель, 1988 года рождения, ранее он не был судим, сейчас он в тяжелом состоянии в больнице, где и третья пострадавшая.