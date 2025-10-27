Водитель, наехавший на детей в Ревде, был пьян

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Водитель Lada, наехавший на троих детей-пешеходов в Ревде Свердловской области, был пьян, сообщили РИА Новости в пресс-службе Госавтоинспекции по Свердловской области.

"Да", – сказала собеседница агентства на вопрос, был ли пьян водитель легковушки, наехавший на детей.

В понедельник вечером свердловская Госавтоинспекция сообщала, что в Ревде на улице Чехова произошло тяжкое ДТП, в результате которого погибли двое детей-пешеходов. По предварительной информации, 37-летний водитель автомобил я La da не справился с управлением и допустил наезд на трех девочек, которые в этот момент находились на тротуаре в ожидании разрешающего сигнала светофора перед пешеходным переходом. После наезда на людей автомобиль продолжил движение и въехал в здание магазина, сообщали ГАИ и прокуратура региона.

В результате аварии две девочки от полученных травм скончались на месте, до прибытия "скорой", третья пострадавшая в тяжелом состоянии доставлена в больницу, уточняли в ГАИ. Прокуратура начала проверку по факту ДТП, в надзорном ведомстве региона пояснили, что водитель доставлен в больницу с травмами.

После происшествия следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения.