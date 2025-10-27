Рейтинг@Mail.ru
Водитель, наехавший на детей в Ревде, был пьян - РИА Новости, 27.10.2025
21:18 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/revda-2051049956.html
Водитель, наехавший на детей в Ревде, был пьян
Водитель, наехавший на детей в Ревде, был пьян - РИА Новости, 27.10.2025
Водитель, наехавший на детей в Ревде, был пьян
Водитель Lada, наехавший на троих детей-пешеходов в Ревде Свердловской области, был пьян, сообщили РИА Новости в пресс-службе Госавтоинспекции по Свердловской... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T21:18:00+03:00
2025-10-27T21:18:00+03:00
происшествия
ревда
свердловская область
чехов
валерий горелых
гибдд мвд рф
lada vesta
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151201/60/1512016059_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_78f1141aca5ac43c683659d993636997.jpg
https://ria.ru/20251027/ural-2051045962.html
https://ria.ru/20251027/ural-2051040482.html
ревда
свердловская область
чехов
происшествия, ревда, свердловская область, чехов, валерий горелых, гибдд мвд рф, lada vesta
Происшествия, Ревда, Свердловская область, Чехов, Валерий Горелых, ГИБДД МВД РФ, Lada Vesta
Водитель, наехавший на детей в Ревде, был пьян

ГАИ: водитель Lada, наехавший на троих детей в Ревде, был пьян

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Водитель Lada, наехавший на троих детей-пешеходов в Ревде Свердловской области, был пьян, сообщили РИА Новости в пресс-службе Госавтоинспекции по Свердловской области.
"Да", – сказала собеседница агентства на вопрос, был ли пьян водитель легковушки, наехавший на детей.
Полиция установила личности погибших в ДТП в Ревде девочек
Вчера, 20:44
В понедельник вечером свердловская Госавтоинспекция сообщала, что в Ревде на улице Чехова произошло тяжкое ДТП, в результате которого погибли двое детей-пешеходов. По предварительной информации, 37-летний водитель автомобиля Lada не справился с управлением и допустил наезд на трех девочек, которые в этот момент находились на тротуаре в ожидании разрешающего сигнала светофора перед пешеходным переходом. После наезда на людей автомобиль продолжил движение и въехал в здание магазина, сообщали ГАИ и прокуратура региона.
В результате аварии две девочки от полученных травм скончались на месте, до прибытия "скорой", третья пострадавшая в тяжелом состоянии доставлена в больницу, уточняли в ГАИ. Прокуратура начала проверку по факту ДТП, в надзорном ведомстве региона пояснили, что водитель доставлен в больницу с травмами.
После происшествия следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения.
По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, девочки, которых задавила насмерть легковушка, были родными сестрами, детям было по 7 и 9 лет. В тяжелом состоянии в больнице находится девочка, 2014 года рождения, добавлял РИА Новости Горелых. По его словам, за рулем был местный житель, 1988 года рождения, ранее он не был судим, сейчас он в тяжелом состоянии в больнице, где и третья пострадавшая.
На Урале завели уголовное дело после наезда на детей
Вчера, 19:56
 
ПроисшествияРевдаСвердловская областьЧеховВалерий ГорелыхГИБДД МВД РФLada Vesta
 
 
