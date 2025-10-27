Рейтинг@Mail.ru
В Свердловской области водитель наехал на трех детей, есть погибшие - РИА Новости, 27.10.2025
19:15 27.10.2025 (обновлено: 19:49 27.10.2025)
В Свердловской области водитель наехал на трех детей, есть погибшие
В Свердловской области водитель наехал на трех детей, есть погибшие - РИА Новости, 27.10.2025
В Свердловской области водитель наехал на трех детей, есть погибшие
В Ревде Свердловской области легковушка наехала на пешеходов, погибли два ребенка, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T19:15:00+03:00
2025-10-27T19:49:00+03:00
происшествия
ревда
свердловская область
ревда
свердловская область
происшествия, ревда, свердловская область
Происшествия, Ревда, Свердловская область
В Свердловской области водитель наехал на трех детей, есть погибшие

В Ревде легковушка наехала на пешеходов, двое детей погибли

© Фото : Госавтоинспекция Свердловской области/TelegramЛегковушка наехала на троих детей-пешеходов в свердловской Ревде
Легковушка наехала на троих детей-пешеходов в свердловской Ревде - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Фото : Госавтоинспекция Свердловской области/Telegram
Легковушка наехала на троих детей-пешеходов в свердловской Ревде
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт — РИА Новости. В Ревде Свердловской области легковушка наехала на пешеходов, погибли два ребенка, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
«

"Сегодня вечером в Ревде на улице Чехова произошло тяжкое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое детей-пешеходов. По предварительной информации, 37-летний водитель автомобиля Lada не справился с управлением и допустил наезд на трех девочек, которые в этот момент находились на тротуаре в ожидании разрешающего сигнала светофора перед регулируемым пешеходным переходом", — говорится в сообщении.

Сотрудник СК РФ на месте происшествия, где водитель задавил 10-летнюю девочку в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
На Алтае пьяный водитель задавил десятилетнюю девочку
29 сентября, 12:06
После наезда на пешеходов автомобиль продолжил движение и совершил наезд на здание, добавили в ведомстве.
"В результате аварии две девочки от полученных травм скончались на месте, до прибытия бригады скорой медицинской помощи", – уточнили в пресс-службе.
Третью пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в медучреждение, где ей оказывают необходимую помощь.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
На Урале водитель мусоровоза задавил пенсионерку
10 октября, 16:08
 
