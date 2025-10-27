https://ria.ru/20251027/revda-2051023819.html
В Свердловской области водитель наехал на трех детей, есть погибшие
В Свердловской области водитель наехал на трех детей, есть погибшие - РИА Новости, 27.10.2025
В Свердловской области водитель наехал на трех детей, есть погибшие
В Ревде Свердловской области легковушка наехала на пешеходов, погибли два ребенка, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T19:15:00+03:00
2025-10-27T19:15:00+03:00
2025-10-27T19:49:00+03:00
происшествия
ревда
свердловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2051023445_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_cc358dad95406587c7ba34d6fcdefde3.jpg
https://ria.ru/20250929/altaj-2045077118.html
https://ria.ru/20251010/naezd-2047553004.html
ревда
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2051023445_107:0:1067:720_1920x0_80_0_0_7ce9a5d484e44ea4a26afa0e8672e05e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ревда, свердловская область
Происшествия, Ревда, Свердловская область
В Свердловской области водитель наехал на трех детей, есть погибшие
В Ревде легковушка наехала на пешеходов, двое детей погибли
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт — РИА Новости. В Ревде Свердловской области легковушка наехала на пешеходов, погибли два ребенка, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
«
"Сегодня вечером в Ревде на улице Чехова произошло тяжкое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое детей-пешеходов. По предварительной информации, 37-летний водитель автомобиля Lada не справился с управлением и допустил наезд на трех девочек, которые в этот момент находились на тротуаре в ожидании разрешающего сигнала светофора перед регулируемым пешеходным переходом", — говорится в сообщении.
После наезда на пешеходов автомобиль продолжил движение и совершил наезд на здание, добавили в ведомстве.
"В результате аварии две девочки от полученных травм скончались на месте, до прибытия бригады скорой медицинской помощи", – уточнили в пресс-службе.
Третью пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в медучреждение, где ей оказывают необходимую помощь.