Процедура подтверждения происхождения товаров упрощена в России

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В рамках работы постоянной комиссии по вопросам классификации и страны происхождения товаров Экспертно-консультативного совета по реализации таможенной политики при ФТС России была инициирована системная работа по совершенствованию таможенного законодательства, основная цель - упростить процедуру подтверждения происхождения товаров, в отношении которых действуют повышенные ставки ввозных таможенных пошлин при импорте из недружественных стран, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).

"По результатам совместной работы 9 сентября 2025 года вступило в силу постановление правительства РФ №1341 "О дополнительных мерах по реализации указа президента РФ от 8 марта 2022 года № 100", 6 октября 2025 года вступили в силу приложения 1-2 к приказу ТПП РФ от 26.09.2025 №67 "Положение о порядке выдачи сертификатов о происхождении товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации", "Порядок определения стоимости идентификации товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Кроме того, на площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) ведется работа по внесению изменений в непреференциальные правила определения происхождения товаров, утвержденные решением Совета ЕЭК от 13 июля 2018 года №49. Новые предложения направлены на дальнейшее упрощение и унификацию процедуры подтверждения происхождения товаров в рамках Союза.

"Принятые решения стали результатом конструктивного взаимодействия между бизнесом и государственными структурами и позволили решить проблему подтверждения происхождения товаров в случаях, когда выдача сертификатов о происхождении товаров с указанием конечной страны назначения затруднена. Это позволит участникам внешнеэкономической деятельности избежать уплаты повышенных ставок ввозных таможенных пошлин и повысит предсказуемость деловой среды", - отмечают в РЭЦ.

Там добавляют, что "принятие вышеуказанной меры - пример эффективного диалога бизнеса и государства". "Благодаря совместной работе удалось снять один из ключевых административных барьеров для импортеров и обеспечить гибкость системы таможенного регулирования. Вместе с тем, принимая во внимание положения постановления Конституционного суда РФ от 16.10.2025 № 34-П, практика применения вышеуказанных норм, возможно, потребует внесения соответствующих корректировок", - отметила директор по сопровождению ВЭД и таможенному администрированию Российского экспортного центра, координатор комиссии от деловых кругов Ирина Каширина.