16:32 27.10.2025
Процедура подтверждения происхождения товаров упрощена в России
Процедура подтверждения происхождения товаров упрощена в России
В рамках работы постоянной комиссии по вопросам классификации и страны происхождения товаров Экспертно-консультативного совета по реализации таможенной политики
2025
экономика
Экономика
Процедура подтверждения происхождения товаров упрощена в России

РЭЦ: процедура подтверждения происхождения товаров упрощена в России

© РИА Новости / Максим БогодвидСотрудница в отделе товаров
Сотрудница в отделе товаров - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Сотрудница в отделе товаров. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В рамках работы постоянной комиссии по вопросам классификации и страны происхождения товаров Экспертно-консультативного совета по реализации таможенной политики при ФТС России была инициирована системная работа по совершенствованию таможенного законодательства, основная цель - упростить процедуру подтверждения происхождения товаров, в отношении которых действуют повышенные ставки ввозных таможенных пошлин при импорте из недружественных стран, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"По результатам совместной работы 9 сентября 2025 года вступило в силу постановление правительства РФ №1341 "О дополнительных мерах по реализации указа президента РФ от 8 марта 2022 года № 100", 6 октября 2025 года вступили в силу приложения 1-2 к приказу ТПП РФ от 26.09.2025 №67 "Положение о порядке выдачи сертификатов о происхождении товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации", "Порядок определения стоимости идентификации товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Кроме того, на площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) ведется работа по внесению изменений в непреференциальные правила определения происхождения товаров, утвержденные решением Совета ЕЭК от 13 июля 2018 года №49. Новые предложения направлены на дальнейшее упрощение и унификацию процедуры подтверждения происхождения товаров в рамках Союза.
"Принятые решения стали результатом конструктивного взаимодействия между бизнесом и государственными структурами и позволили решить проблему подтверждения происхождения товаров в случаях, когда выдача сертификатов о происхождении товаров с указанием конечной страны назначения затруднена. Это позволит участникам внешнеэкономической деятельности избежать уплаты повышенных ставок ввозных таможенных пошлин и повысит предсказуемость деловой среды", - отмечают в РЭЦ.
Там добавляют, что "принятие вышеуказанной меры - пример эффективного диалога бизнеса и государства". "Благодаря совместной работе удалось снять один из ключевых административных барьеров для импортеров и обеспечить гибкость системы таможенного регулирования. Вместе с тем, принимая во внимание положения постановления Конституционного суда РФ от 16.10.2025 № 34-П, практика применения вышеуказанных норм, возможно, потребует внесения соответствующих корректировок", - отметила директор по сопровождению ВЭД и таможенному администрированию Российского экспортного центра, координатор комиссии от деловых кругов Ирина Каширина.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
