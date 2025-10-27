Рейтинг@Mail.ru
Дома и фасады с пластикой в растительной тематике отремонтировали в Москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:02 27.10.2025 (обновлено: 15:02 28.10.2025)
Дома и фасады с пластикой в растительной тематике отремонтировали в Москве
Дома и фасады с пластикой в растительной тематике отремонтировали в Москве
Почти 100 домов и фасадов с пластикой в растительной тематике отремонтировали в Москве за 10 лет, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Дома и фасады с пластикой в растительной тематике отремонтировали в Москве

Почти 100 домов и фасадов в растительной тематике отремонтировали в Москве

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Почти 100 домов и фасадов с пластикой в растительной тематике отремонтировали в Москве за 10 лет, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Архитектурный облик столицы отличает разнообразие стилей и пластики. Во многих из них (например, в неоклассике, модерне и эклектике) нередко используют растительную тематику: розетки, венки, декорированные листьями замковые камни либо венчающие карнизы. В комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, что за 10 лет в рамках программы капитального ремонта жилого фонда в столице привели в порядок почти 100 жилых домов, фасады которых украшены подобным орнаментом", - говорится в сообщении.
Работы ведутся в рамках программы капитального ремонта, особое внимание уделяется сохранению оригинального архитектурного декора.
