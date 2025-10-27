https://ria.ru/20251027/remont-2051216286.html
Дома и фасады с пластикой в растительной тематике отремонтировали в Москве
Дома и фасады с пластикой в растительной тематике отремонтировали в Москве - РИА Новости, 28.10.2025
Дома и фасады с пластикой в растительной тематике отремонтировали в Москве
Почти 100 домов и фасадов с пластикой в растительной тематике отремонтировали в Москве за 10 лет, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-27T15:02:00+03:00
2025-10-27T15:02:00+03:00
2025-10-28T15:02:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
капремонт в москве
москва
Новости
ru-RU
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Почти 100 домов и фасадов с пластикой в растительной тематике отремонтировали в Москве за 10 лет, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Архитектурный облик столицы отличает разнообразие стилей и пластики. Во многих из них (например, в неоклассике, модерне и эклектике) нередко используют растительную тематику: розетки, венки, декорированные листьями замковые камни либо венчающие карнизы. В комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, что за 10 лет в рамках программы капитального ремонта жилого фонда в столице привели в порядок почти 100 жилых домов, фасады которых украшены подобным орнаментом", - говорится в сообщении.
Работы ведутся в рамках программы капитального ремонта, особое внимание уделяется сохранению оригинального архитектурного декора.