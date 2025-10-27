Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Севастополя выразил соболезнования семьям погибших при ЧП - РИА Новости, 27.10.2025
20:01 27.10.2025
Губернатор Севастополя выразил соболезнования семьям погибших при ЧП
Губернатор Севастополя выразил соболезнования семьям погибших при ЧП
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев принес соболезнования семьям погибших при опрокидывании плавкрана в бухте города. РИА Новости, 27.10.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкМихаил Развожаев
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Михаил Развожаев. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев принес соболезнования семьям погибших при опрокидывании плавкрана в бухте города.
Ранее сообщалось, что плавкран перевернулся в Южной бухте на территории Севастопольского морского завода. Как уточнили в СУСК региона, в результате ЧП погибли два человека, более 20 – получили травмы. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности. Пострадавшим и семьям погибших власти окажут помощь.
"Приношу самые искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, пострадавшим оказывают медицинскую помощь в городских больницах.
