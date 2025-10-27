Рейтинг@Mail.ru
МИД заявил об отсутствии подвижек по новому раунду переговоров с Украиной
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:20 27.10.2025
МИД заявил об отсутствии подвижек по новому раунду переговоров с Украиной
МИД заявил об отсутствии подвижек по новому раунду переговоров с Украиной - РИА Новости, 27.10.2025
МИД заявил об отсутствии подвижек по новому раунду переговоров с Украиной
Никаких подвижек по вопросу нового раунда переговоров России с Украиной нет, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 27.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
михаил галузин
россия
украина
сша
МИД заявил об отсутствии подвижек по новому раунду переговоров с Украиной

Галузин: никаких подвижек по вопросу нового раунда переговоров с Украиной нет

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Никаких подвижек по вопросу нового раунда переговоров России с Украиной нет, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Я могу только сослаться на рассказ (пресс-секретаря президента РФ - ред.) Дмитрия Сергеевича Пескова, который сказал, что Украина не отвечает на наши инициативы и уходит от диалога. Вот с тех пор ситуация не изменилась" , - сказал он журналистам.
Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Ранее Путин не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
