МИД заявил об отсутствии подвижек по новому раунду переговоров с Украиной

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Никаких подвижек по вопросу нового раунда переговоров России с Украиной нет, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Ранее Путин не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.