https://ria.ru/20251027/raund-2050967983.html
МИД заявил об отсутствии подвижек по новому раунду переговоров с Украиной
МИД заявил об отсутствии подвижек по новому раунду переговоров с Украиной - РИА Новости, 27.10.2025
МИД заявил об отсутствии подвижек по новому раунду переговоров с Украиной
Никаких подвижек по вопросу нового раунда переговоров России с Украиной нет, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T16:20:00+03:00
2025-10-27T16:20:00+03:00
2025-10-27T16:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
михаил галузин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_117:0:3523:1916_1920x0_80_0_0_263c5fdcc68bd6dc76fb0568e2fbddf5.jpg
https://ria.ru/20251026/peskov-2050703084.html
россия
украина
сша
россия, украина, сша, михаил галузин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Михаил Галузин
МИД заявил об отсутствии подвижек по новому раунду переговоров с Украиной
Галузин: никаких подвижек по вопросу нового раунда переговоров с Украиной нет