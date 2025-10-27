https://ria.ru/20251027/rassledovanie-2050956712.html
СК завершил расследование дела о взятке при строительстве манежа в Твери
СК завершил расследование дела о взятке при строительстве манежа в Твери - РИА Новости, 27.10.2025
СК завершил расследование дела о взятке при строительстве манежа в Твери
Завершено расследование дела о взятке в восемь миллионов рублей при строительстве футбольного манежа в Твери в рамках национального проекта "Демография",... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T15:43:00+03:00
2025-10-27T15:43:00+03:00
2025-10-27T15:43:00+03:00
россия
тверь
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
россия
тверь
Новости
ru-RU
СК завершил расследование дела о взятке при строительстве манежа в Твери
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Завершено расследование дела о взятке в восемь миллионов рублей при строительстве футбольного манежа в Твери в рамках национального проекта "Демография", сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России.
"Военными следственными органами СК России
завершены следственные действия по уголовным делам в отношении должностных лиц строительной организации Матвея Иванова и Дмитрия Шаменкова. Шаменков обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), а Иванов – в посредничестве во взяточничестве (часть 4 статьи 291.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2021 году в ходе реализации нацпроекта "Демография" между госзаказчиком и государственным казенным учреждением "Тверьоблстройзаказчик" был заключен контракт на строительство футбольного манежа в Твери
на сумму свыше 900 миллионов рублей. Подчеркивается, что обязанности по заключению и контролю за выполнением контракта возлагались на Иванова и Шаменкова.
Отмечается, что в 2022 году Иванов передал Шаменкову от сотрудников коммерческих организаций взятку более восьми миллионов рублей за содействие в заключении контрактов субподряда, а также общее покровительство.
В настоящее время Иванов арестован. Кроме того, для обеспечения приговора в части взыскания штрафа и обеспечения гражданского иска судом на имущество Шаменкова наложен арест на сумму свыше 35 миллионов рублей.