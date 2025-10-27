Рейтинг@Mail.ru
В деле о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево появились новые фигуранты - РИА Новости, 27.10.2025
04:13 27.10.2025 (обновлено: 04:15 27.10.2025)
В деле о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево появились новые фигуранты
Две сестры и их мать, которых считают участницами преступного сообщества, арестованы по делу о хищении денег у бойцов СВО в аэропорту "Шереметьево", сообщил РИА РИА Новости, 27.10.2025
происшествия, шереметьево (аэропорт), россия
Происшествия, Шереметьево (аэропорт), Россия
В деле о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево появились новые фигуранты

По делу о краже денег у бойцов СВО в Шереметьево арестованы две сестры и их мать

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Две сестры и их мать, которых считают участницами преступного сообщества, арестованы по делу о хищении денег у бойцов СВО в аэропорту "Шереметьево", сообщил РИА Новости информированный источник.
"Арестованы две сестры и их мать, входивших в организованное преступное сообщество. Они содержатся в одном из столичных СИЗО", - рассказал собеседник агентства.
В деле о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево фигурирует главарь ОПС
24 октября, 11:21
24 октября, 11:21
Он уточнил, что фигурантки были так называемыми "попрошайками" в данном деле.
"Сначала им вменяли только мошенничество, затем добавили статью 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем - ред.)", - заключил он.
По данному делу уже арестовано более 30 человек, среди которых предполагаемый организатор преступной схемы Алексей Кабочкин.
По данным следствия, фигуранты похищали деньги у участников специальной военной операции, прибывающих в международный аэропорт "Шереметьево", путем совершения краж, вымогательства и мошеннических действий.
В банду, как говорится в материалах, входили сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД России в "Шереметьево", преступники намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв. Большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси.
В материалах указано, что соучастники подыскивали в аэропорту бойцов СВО, предлагая им пассажирские перевозки - изначально за адекватные деньги. В конце поездки сумма менялась: 2 тысячи рублей превращались в 40 тысяч или даже 90 тысяч, 1 тысяча - в 70 тысяч, 8,2 тысячи - в 122 тысячи рублей. Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. За отказ передавать деньги потерпевшим угрожали физическим насилием, подчеркивается в материалах.
Одному бойцу, следует из материалов, соучастники предложили выпить спиртное. Дождавшись, когда он потеряет бдительность, они похитили у военного 615 тысяч рублей с банковской карты через терминал фигуранта дела. Ещё один участник СВО таким же образом лишился 28 тысяч рублей.
Сумма ущерба по делу составляет около 3 миллионов рублей.
Полицейские в деле о хищении денег у бойцов СВО заминали истории
2 октября, 03:14
2 октября, 03:14
 
