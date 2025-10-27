В деле о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево появились новые фигуранты

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Две сестры и их мать, которых считают участницами преступного сообщества, арестованы по делу о хищении денег у бойцов СВО в аэропорту "Шереметьево", сообщил РИА Новости информированный источник.

"Арестованы две сестры и их мать, входивших в организованное преступное сообщество. Они содержатся в одном из столичных СИЗО", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что фигурантки были так называемыми "попрошайками" в данном деле.

"Сначала им вменяли только мошенничество, затем добавили статью 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем - ред.)", - заключил он.

По данному делу уже арестовано более 30 человек, среди которых предполагаемый организатор преступной схемы Алексей Кабочкин.

По данным следствия, фигуранты похищали деньги у участников специальной военной операции, прибывающих в международный аэропорт " Шереметьево ", путем совершения краж, вымогательства и мошеннических действий.

В банду, как говорится в материалах, входили сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД России в "Шереметьево", преступники намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв. Большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси.

В материалах указано, что соучастники подыскивали в аэропорту бойцов СВО, предлагая им пассажирские перевозки - изначально за адекватные деньги. В конце поездки сумма менялась: 2 тысячи рублей превращались в 40 тысяч или даже 90 тысяч, 1 тысяча - в 70 тысяч, 8,2 тысячи - в 122 тысячи рублей. Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. За отказ передавать деньги потерпевшим угрожали физическим насилием, подчеркивается в материалах.

Одному бойцу, следует из материалов, соучастники предложили выпить спиртное. Дождавшись, когда он потеряет бдительность, они похитили у военного 615 тысяч рублей с банковской карты через терминал фигуранта дела. Ещё один участник СВО таким же образом лишился 28 тысяч рублей.