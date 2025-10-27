https://ria.ru/20251027/rabota-2050798326.html
Эксперт рассказала, законно ли работать из отпуска
Эксперт рассказала, законно ли работать из отпуска - РИА Новости, 27.10.2025
Эксперт рассказала, законно ли работать из отпуска
Работа из отпуска без письменного согласия работника и официального приказа об отзыве с отдыха является нарушением трудового законодательства, исключение -... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T02:34:00+03:00
2025-10-27T02:34:00+03:00
2025-10-27T02:34:00+03:00
общество
россия
татьяна подольская
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94612/00/946120056_0:492:4928:3264_1920x0_80_0_0_17c826b809b35834c32528d1b3721168.jpg
https://ria.ru/20250715/rabota-2029134958.html
https://ria.ru/20250924/prazdniki-2044086361.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94612/00/946120056_336:0:4688:3264_1920x0_80_0_0_a9260439c122c1a8cbdd084ad143c68b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, татьяна подольская
Общество, Россия, Татьяна Подольская
Эксперт рассказала, законно ли работать из отпуска
Подольская: работа из отпуска без согласия работника является нарушением
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Работа из отпуска без письменного согласия работника и официального приказа об отзыве с отдыха является нарушением трудового законодательства, исключение - случаи, когда правительство издает распоряжение о введении в стране специальных экономических мер, рассказала эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
"Да, это нарушение трудового законодательства. Нормами статьи 125 ТК РФ
запрещено привлечение сотрудников к работе в отпуске без их письменного согласия и официального приказа об отзыве из отпуска", - сказала Подольская
в ответ на вопрос, является ли нарушением трудового законодательства работа из отпуска.
Она уточнила, что за незаконное привлечение сотрудников к работе в период отпуска предусмотрено наложение штрафов на руководителей и отдельно на организацию. При этом работников, занятых на производстве с вредными или опасными условиями труда, беременных женщин и несовершеннолетних нельзя привлекать к работе в отпуске даже с их письменного согласия.
"Исключение составляют случаи, когда правительством РФ издается специальное распоряжение о введении специальных экономических мер, где указываются отрасли, работники которых могут быть отозваны из отпусков без их согласия", - добавила эксперт.