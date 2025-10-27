Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала, законно ли работать из отпуска - РИА Новости, 27.10.2025
02:34 27.10.2025
Эксперт рассказала, законно ли работать из отпуска
Эксперт рассказала, законно ли работать из отпуска

Подольская: работа из отпуска без согласия работника является нарушением

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Работа из отпуска без письменного согласия работника и официального приказа об отзыве с отдыха является нарушением трудового законодательства, исключение - случаи, когда правительство издает распоряжение о введении в стране специальных экономических мер, рассказала эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
"Да, это нарушение трудового законодательства. Нормами статьи 125 ТК РФ запрещено привлечение сотрудников к работе в отпуске без их письменного согласия и официального приказа об отзыве из отпуска", - сказала Подольская в ответ на вопрос, является ли нарушением трудового законодательства работа из отпуска.
Она уточнила, что за незаконное привлечение сотрудников к работе в период отпуска предусмотрено наложение штрафов на руководителей и отдельно на организацию. При этом работников, занятых на производстве с вредными или опасными условиями труда, беременных женщин и несовершеннолетних нельзя привлекать к работе в отпуске даже с их письменного согласия.
"Исключение составляют случаи, когда правительством РФ издается специальное распоряжение о введении специальных экономических мер, где указываются отрасли, работники которых могут быть отозваны из отпусков без их согласия", - добавила эксперт.
