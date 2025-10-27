Рейтинг@Mail.ru
В России началась шестидневная рабочая неделя - РИА Новости, 27.10.2025
00:11 27.10.2025 (обновлено: 09:17 27.10.2025)
В России началась шестидневная рабочая неделя
2025-10-27T00:11:00+03:00
2025-10-27T09:17:00+03:00
общество, россия, день народного единства, работа, выходные, headhunter
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В России началась шестидневная рабочая неделя, следует из постановления правительства.
"В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней правительство Российской Федерации постановляет перенести в 2025 году следующие выходные дни <...> с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября", — говорится в документе.
Как отдыхаем в ноябре 2025: выходные и праздничные дни
23 октября, 12:43
Затем россияне будут отдыхать три дня — с воскресенья по вторник, а рабочая неделя, на которую выпал День народного единства, будет трехдневной. Она продлится с 5 по 7 ноября.

День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечают 4 ноября. Его установили по инициативе Межрелигиозного совета и впервые отпраздновали в 2005 году.

Юрист по договорной работе и вопросам трудового права HeadHunter Дарья Ерзина рассказала РИА Новости, что рабочий день в субботу будет сокращенным как предпраздничный.
Календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
Календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
24 сентября, 17:10
 
Заголовок открываемого материала