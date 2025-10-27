МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В России началась шестидневная рабочая неделя, следует из постановления правительства.
"В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней правительство Российской Федерации постановляет перенести в 2025 году следующие выходные дни <...> с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября", — говорится в документе.
Затем россияне будут отдыхать три дня — с воскресенья по вторник, а рабочая неделя, на которую выпал День народного единства, будет трехдневной. Она продлится с 5 по 7 ноября.
День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечают 4 ноября. Его установили по инициативе Межрелигиозного совета и впервые отпраздновали в 2005 году.
Юрист по договорной работе и вопросам трудового права HeadHunter Дарья Ерзина рассказала РИА Новости, что рабочий день в субботу будет сокращенным как предпраздничный.
