В России началась шестидневная рабочая неделя

"В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней правительство Российской Федерации постановляет перенести в 2025 году следующие выходные дни <...> с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября", — говорится в документе.

Затем россияне будут отдыхать три дня — с воскресенья по вторник, а рабочая неделя, на которую выпал День народного единства, будет трехдневной. Она продлится с 5 по 7 ноября.