В России началась шестидневная рабочая неделя - РИА Новости, 27.10.2025
00:11 27.10.2025
В России началась шестидневная рабочая неделя
В России началась шестидневная рабочая неделя - РИА Новости, 27.10.2025
В России началась шестидневная рабочая неделя
Шестидневная рабочая неделя началась в России в понедельник, она продлится до субботы включительно из-за переноса выходного дня на 3 ноября, следует из... РИА Новости, 27.10.2025
общество
россия
headhunter
день народного единства
россия
2025
Новости
общество, россия, headhunter, день народного единства
Общество, Россия, HeadHunter, День народного единства
В России началась шестидневная рабочая неделя

В России в понедельник начинается шестидневная рабочая неделя

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Шестидневная рабочая неделя началась в России в понедельник, она продлится до субботы включительно из-за переноса выходного дня на 3 ноября, следует из соответствующего постановления правительства России.
"В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней правительство Российской Федерации постановляет перенести в 2025 году следующие выходные дни... с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября", - говорится в документе.
Календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
Календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
24 сентября, 17:10
В результате россияне будут отдыхать непрерывно в течение трех дней на День народного единства во вторник 4 ноября.
Ранее юрист по договорной работе и вопросам трудового права HeadHunter Дарья Ерзина рассказала РИА Новости, что рабочий день в субботу будет сокращенным как предпраздничный.
День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года.
Производственный календарь — 2025. Ноябрь - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Как отдыхаем в ноябре 2025: выходные и праздничные дни
23 октября, 12:43
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
