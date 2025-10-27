В России началась шестидневная рабочая неделя

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Шестидневная рабочая неделя началась в России в понедельник, она продлится до субботы включительно из-за переноса выходного дня на 3 ноября, следует из соответствующего постановления правительства России.

"В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней правительство Российской Федерации постановляет перенести в 2025 году следующие выходные дни... с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября", - говорится в документе.

В результате россияне будут отдыхать непрерывно в течение трех дней на День народного единства во вторник 4 ноября.

Ранее юрист по договорной работе и вопросам трудового права HeadHunter Дарья Ерзина рассказала РИА Новости, что рабочий день в субботу будет сокращенным как предпраздничный.