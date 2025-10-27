https://ria.ru/20251027/rabota-2050788650.html
В России началась шестидневная рабочая неделя
В России началась шестидневная рабочая неделя - РИА Новости, 27.10.2025
В России началась шестидневная рабочая неделя
Шестидневная рабочая неделя началась в России в понедельник, она продлится до субботы включительно из-за переноса выходного дня на 3 ноября, следует из... РИА Новости, 27.10.2025
общество
россия
headhunter
день народного единства
россия
Общество, Россия, HeadHunter, День народного единства
В России началась шестидневная рабочая неделя
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Шестидневная рабочая неделя началась в России в понедельник, она продлится до субботы включительно из-за переноса выходного дня на 3 ноября, следует из соответствующего постановления правительства России.
"В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней правительство Российской Федерации постановляет перенести в 2025 году следующие выходные дни... с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября", - говорится в документе.
В результате россияне будут отдыхать непрерывно в течение трех дней на День народного единства во вторник 4 ноября.
Ранее юрист по договорной работе и вопросам трудового права HeadHunter
Дарья Ерзина рассказала РИА Новости, что рабочий день в субботу будет сокращенным как предпраздничный.
День народного единства ежегодно отмечается в России
4 ноября. Он был учрежден федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года.