22:52 27.10.2025
Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника над Тульской областью
Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника над Тульской областью
ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника, отражая воздушную атаку в Тульской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. РИА Новости, 27.10.2025
безопасность, тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Тульская область, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника над Тульской областью

Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника, отражая воздушную атаку в Тульской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
"Подразделения ПВО Минобороны России, отражая воздушную атаку, уничтожили четыре украинских беспилотника. Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", - написал он в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
БезопасностьТульская областьДмитрий МиляевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
