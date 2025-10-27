https://ria.ru/20251027/pvo-2051056068.html
Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника над Тульской областью
ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника, отражая воздушную атаку в Тульской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. РИА Новости, 27.10.2025
тульская область
ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника над Тульской областью