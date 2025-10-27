https://ria.ru/20251027/pvo-2050812474.html
Силы ПВО за ночь сбили 193 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь сбили 193 украинских БПЛА - РИА Новости, 27.10.2025
Силы ПВО за ночь сбили 193 украинских БПЛА
Вооруженные силы за ночь сбили почти две сотни дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T07:25:00+03:00
2025-10-27T07:25:00+03:00
2025-10-27T08:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
москва
брянская область
безопасность
беспилотники
самарская область
липецкая область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_a16cea4d9e1603e0ec76a0e6fa3c99b1.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
москва
брянская область
самарская область
липецкая область
белгородская область
тамбовская область
оренбургская область
ростовская область
воронежская область
орловская область
курская область
московская область (подмосковье)
тульская область
калужская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_32a90aadf5a536d1cd0c5dd1546900ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, брянская область, безопасность, беспилотники, самарская область, липецкая область, белгородская область, тамбовская область, оренбургская область, ростовская область, воронежская область, орловская область, курская область, московская область (подмосковье), тульская область, калужская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Брянская область, Безопасность, Беспилотники, Самарская область, Липецкая область, Белгородская область, Тамбовская область, Оренбургская область, Ростовская область, Воронежская область, Орловская область, Курская область, Московская область (Подмосковье), Тульская область, Калужская область
Силы ПВО за ночь сбили 193 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь сбили над Россией 193 украинских беспилотника