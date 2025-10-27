Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО за ночь сбили 193 украинских БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:25 27.10.2025 (обновлено: 08:05 27.10.2025)
Силы ПВО за ночь сбили 193 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь сбили 193 украинских БПЛА
Вооруженные силы за ночь сбили почти две сотни дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.10.2025
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили почти две сотни дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 193 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.
Военные ликвидировали:
  • 47 БПЛА в Брянской области;
  • 42 — в Калужской;
  • 40 — в Московском регионе, включая 34 дрона, летевших на столицу;
  • 32 — в Тульской области;
  • десять — в Курской;
  • семь — в Орловской;
  • по четыре — в Ростовской и Воронежской;
  • по два — в Оренбургской и Тамбовской;
  • по одному — в Белгородской, Липецкой и Самарской.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
