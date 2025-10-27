https://ria.ru/20251027/pvo-2050809659.html
Силы ПВО уничтожили несколько беспилотников в Ростовской области
Силы ПВО уничтожили БПЛА в Миллеровском и Шолоховском районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 27.10.2025
