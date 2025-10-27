https://ria.ru/20251027/pvo-2050791676.html
Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник
Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник - РИА Новости, 27.10.2025
Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник
ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале на платформе Max. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T00:46:00+03:00
2025-10-27T00:46:00+03:00
2025-10-27T00:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
москва
сергей собянин
Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник
Силы ПВО Минобороны сбили БПЛА на подлете к Москве