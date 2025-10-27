https://ria.ru/20251027/putin-2051027847.html
Такер Карлсон сделал заявление о Владимире Путине
Такер Карлсон сделал заявление о Владимире Путине - РИА Новости, 27.10.2025
Такер Карлсон сделал заявление о Владимире Путине
Такер Карлсон в интервью RTVI US на YouTube назвал Владимира Путина наиболее популярным мировым лидером. РИА Новости, 27.10.2025
Такер Карлсон сделал заявление о Владимире Путине
Такер Карлсон назвал Путина самым популярным лидером в мире