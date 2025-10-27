Рейтинг@Mail.ru
19:35 27.10.2025 (обновлено: 22:39 27.10.2025)
Такер Карлсон сделал заявление о Владимире Путине
Такер Карлсон в интервью RTVI US на YouTube назвал Владимира Путина наиболее популярным мировым лидером. РИА Новости, 27.10.2025
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Такер Карлсон в интервью RTVI US на YouTube назвал Владимира Путина наиболее популярным мировым лидером.
"Кстати, он самый популярный лидер в мире, с большим отрывом", — заявил он.
Такер Карлсон сделал заявление о Путине
5 сентября, 12:03
Карлсон отметил, что, путешествуя по Западной Европе, Канаде, англоязычному миру, а также за его пределами — в Азии, на Ближнем Востоке и в Восточной Европе, — он не встретил никого, кому бы не нравился Путин.
Журналист сравнил российского лидера со всемирной знаменитостью, а также заявил, что его популярность объясняется тем, что он ставит интересы своей страны выше собственных, в отличие от западных лидеров.
В июне журналист в интервью немецкому изданию Bild отмечал, что Владимир Путин проделал грандиозную работу, добившись возвышения своей страны.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
"Навредили себе". Такер Карлсон раскрыл шокирующую правду о России
20 июля, 19:40
 
