Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о полномочиях сотрудников ФСБ и СИЗО - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/putin-2050976617.html
Путин подписал закон о полномочиях сотрудников ФСБ и СИЗО
Путин подписал закон о полномочиях сотрудников ФСБ и СИЗО - РИА Новости, 27.10.2025
Путин подписал закон о полномочиях сотрудников ФСБ и СИЗО
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предусматривается наделение сотрудников следственных изоляторов и органов ФСБ России дополнительными... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T16:53:00+03:00
2025-10-27T16:53:00+03:00
общество
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869371711_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_2c416c2ccf5e5553725fbea4601774a0.jpg
https://ria.ru/20251027/putin-2050955019.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869371711_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_6bff27019fd48d2ca8fb67ebfb79713c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Общество, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Путин подписал закон о полномочиях сотрудников ФСБ и СИЗО

Путин подписал закон о расширении полномочий сотрудников ФСБ и СИЗО

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предусматривается наделение сотрудников следственных изоляторов и органов ФСБ России дополнительными полномочиями при выявлении отдельных административных правонарушений.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
В частности, сотрудники следственных изоляторов и ФСБ смогут доставлять в служебные помещения граждан, совершивших административные правонарушения, в том числе за неповиновение распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, ФСБ, Росгвардии или уголовно-исполнительной системы.
К таким нарушениям также относятся передача или попытка передачи запрещённых предметов лицам, содержащимся в местах лишения свободы, исправительных центрах или следственных изоляторах, а также самовольное проникновение на охраняемые объекты, включая объекты ФСБ, Росгвардии, СВР и МЧС России.
Законом предусмотрено наделение должностных лиц ФСБ России полномочиями по административному задержанию и составлению протоколов об административных правонарушениях.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Путин присвоил почетные наименования "гвардейский" трем полкам
Вчера, 15:38
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала