Путин подписал закон о полномочиях сотрудников ФСБ и СИЗО
Путин подписал закон о полномочиях сотрудников ФСБ и СИЗО - РИА Новости, 27.10.2025
Путин подписал закон о полномочиях сотрудников ФСБ и СИЗО
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предусматривается наделение сотрудников следственных изоляторов и органов ФСБ России дополнительными... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T16:53:00+03:00
2025-10-27T16:53:00+03:00
2025-10-27T16:53:00+03:00
общество
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
Общество, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Путин подписал закон о полномочиях сотрудников ФСБ и СИЗО
