Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото

Путин вспомнил о теплой встрече с Ким Чен Ыном в Пекине

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что переговоры с Ким Чен Ыном, состоявшиеся в сентябре в Пекине, прошли в теплой атмосфере.

"Я слышала, что у вас была такая теплая встреча с товарищем Ким Чен Ыном", - сказала глава внешнеполитического ведомства КНДР.

"Так и есть", - подтвердил президент России.