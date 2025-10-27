https://ria.ru/20251027/putin-2050969032.html
Путин вспомнил о теплой встрече с Ким Чен Ыном в Пекине
Путин вспомнил о теплой встрече с Ким Чен Ыном в Пекине - РИА Новости, 27.10.2025
Путин вспомнил о теплой встрече с Ким Чен Ыном в Пекине
Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что переговоры с Ким Чен Ыном, состоявшиеся в сентябре в Пекине, прошли в теплой атмосфере. РИА Новости, 27.10.2025
Путин вспомнил о теплой встрече с Ким Чен Ыном в Пекине
Путин рассказал о теплой атмосфере на переговорах с Ким Чен Ыном в Пекине