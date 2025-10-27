Рейтинг@Mail.ru
Путин вспомнил о теплой встрече с Ким Чен Ыном в Пекине
16:23 27.10.2025
Путин вспомнил о теплой встрече с Ким Чен Ыном в Пекине
Путин вспомнил о теплой встрече с Ким Чен Ыном в Пекине
Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что переговоры с Ким Чен Ыном, состоявшиеся в сентябре в Пекине, прошли в теплой атмосфере. РИА Новости, 27.10.2025
Путин вспомнил о теплой встрече с Ким Чен Ыном в Пекине

Путин рассказал о теплой атмосфере на переговорах с Ким Чен Ыном в Пекине

Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что переговоры с Ким Чен Ыном, состоявшиеся в сентябре в Пекине, прошли в теплой атмосфере.
Путин в понедельник провел встречу в Кремле с главой МИД КНДР Цой Сон Хи. Президент РФ в ходе беседы вспомнил о недавних контактах с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пекине.
"Я слышала, что у вас была такая теплая встреча с товарищем Ким Чен Ыном", - сказала глава внешнеполитического ведомства КНДР.
"Так и есть", - подтвердил президент России.
Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в китайской столице 3 сентября, их встреча продолжалась 2,5 часа. Российский президент в ходе беседы подчеркнул, что отношения Москвы и Пхеньяна носят особый характер.
Путин и Ким Чен Ын обнялись на прощание
3 сентября, 11:30
