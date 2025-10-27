Рейтинг@Mail.ru
16:10 27.10.2025
Путин передал наилучшие пожелания Ким Чен Ыну
Президент РФ Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи передал наилучшие пожелания лидеру КНДР Ким Чен Ыну. РИА Новости, 27.10.2025
Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел КНДР Сон Хи Цой во время встречи. 27 октября 2025
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи передал наилучшие пожелания лидеру КНДР Ким Чен Ыну.
"Большое удовольствие увидеться с вами. Самые наилучшие пожелания передавайте председателю государственных дел", - сказал Путин в ходе встречи с министром иностранных дел КНДР.
Ранее в министерстве иностранных дел РФ сообщили, что рабочий визит Цой Сон Хи в Россию будет длиться с 26 по 28 октября.
Отношения России и КНДР развиваются по плану, заявил Путин
