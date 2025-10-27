https://ria.ru/20251027/putin-2050964364.html
Путин передал наилучшие пожелания Ким Чен Ыну
Президент РФ Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи передал наилучшие пожелания лидеру КНДР Ким Чен Ыну. РИА Новости, 27.10.2025
Путин передал наилучшие пожелания Ким Чен Ыну
