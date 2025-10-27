Рейтинг@Mail.ru
16:09 27.10.2025 (обновлено: 16:29 27.10.2025)
Отношения России и КНДР развиваются по плану, заявил Путин
Отношения России и КНДР развиваются по плану, заявил Путин
2025-10-27T16:09:00+03:00
2025-10-27T16:29:00+03:00
в мире
россия
кндр (северная корея)
владимир путин
цой сон хи
ким чен ын
пекин
в мире, россия, кндр (северная корея), владимир путин, цой сон хи, ким чен ын, пекин
В мире, Россия, КНДР (Северная Корея), Владимир Путин, Цой Сон Хи, Ким Чен Ын, Пекин
Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел КНДР Сон Хи Цой во время встречи. 27 октября 2025
Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел КНДР Сон Хи Цой во время встречи. 27 октября 2025
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Отношения России и КНДР развиваются по плану, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в понедельник провел встречу в Кремле с главой МИД КНДР Цой Сон Хи. Президент РФ в ходе беседы вспомнил о недавних контактах с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пекине.
"Мы с ним в Пекине поговорили подробно о наших отношениях, о перспективах развития. Все идет по плану", - сказал Путин.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подарил букет цветов главе МИД КНДР Цой Сон Хи перед переговорами - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Лавров подарил цветы главе МИД КНДР
Заголовок открываемого материала