Путин встретился с главой МИД КНДР
Путин встретился с главой МИД КНДР - РИА Новости, 27.10.2025
Путин встретился с главой МИД КНДР
Президент России Владимир Путин в понедельник встретился с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. РИА Новости, 27.10.2025
россия
кндр (северная корея)
Новости
Путин принимает в Кремле министра иностранных дел КНДР
