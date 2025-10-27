Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о спецрегулировании торговли и сервиса в "Сириусе" - РИА Новости, 27.10.2025
15:54 27.10.2025 (обновлено: 15:55 27.10.2025)
Путин подписал закон о спецрегулировании торговли и сервиса в "Сириусе"
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводится спецрегулирование торговли и сервиса на федеральной территории "Сириус", соответствующий... РИА Новости, 27.10.2025
россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин подписал закон о спецрегулировании торговли и сервиса в "Сириусе"

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводится спецрегулирование торговли и сервиса на федеральной территории "Сириус", соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон направлен на создание в "Сириусе" специальных условий для торговли, общественного питания и бытовых услуг, учитывая особенности этой инновационной территории. Предусматривается возможность местных органов власти регулировать работу рынков, ярмарок, нестационарной торговли, а также внедрять современные технологии, такие как роботизированное обслуживание, искусственный интеллект, биометрические технологии и цифровой рубль.
Основная цель закона - формирование комфортной потребительской среды для жителей, гостей и студентов "Сириуса", среди которых учащиеся образовательного фонда "Талант и успех", Научно-технологического университета "Сириус" и Президентского лицея, а также участники масштабных мероприятий и туристы.
В силу особого статуса эта территория станет экспериментальной площадкой для отработки современных подходов к организации торговли и сервиса.
Также закон позволяет апробировать на территории "Сириуса" инновационные сервисные решения, которые в дальнейшем могут быть внедрены в других регионах России.
