Путин подписал закон, разрешающий уничтожать изъятый из оборота метанол
Путин подписал закон, разрешающий уничтожать изъятый из оборота метанол - РИА Новости, 27.10.2025
Путин подписал закон, разрешающий уничтожать изъятый из оборота метанол
Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает уничтожать изъятый из незаконного оборота метанол, соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости, 27.10.2025
