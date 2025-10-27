Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон, разрешающий уничтожать изъятый из оборота метанол - РИА Новости, 27.10.2025
15:43 27.10.2025
Путин подписал закон, разрешающий уничтожать изъятый из оборота метанол
Путин подписал закон, разрешающий уничтожать изъятый из оборота метанол - РИА Новости, 27.10.2025
Путин подписал закон, разрешающий уничтожать изъятый из оборота метанол
Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает уничтожать изъятый из незаконного оборота метанол, соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T15:43:00+03:00
2025-10-27T15:43:00+03:00
россия
владимир путин
общество
россия
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин подписал закон, разрешающий уничтожать изъятый из оборота метанол

Путин подписал закон об уничтожении изъятого из незаконного оборота метанола

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает уничтожать изъятый из незаконного оборота метанол, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В соответствии с законом, вещественные доказательства в виде изъятых из незаконного оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей, а также оборудования для их производства фиксируются на фото и видео, опечатываются на период проведения необходимых исследований.
После получения результатов экспертизы по решению суда метанол и метанолсодержащие жидкости уничтожаются или перерабатываются в порядке, установленном правительством РФ. Оборудование для производства продукции с использованием метанола или метанолсодержащих жидкостей направляется на утилизацию.
Закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
