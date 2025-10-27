https://ria.ru/20251027/putin-2050955019.html
Путин присвоил почетные наименования "гвардейский" трем полкам
Путин присвоил почетные наименования "гвардейский" трем полкам - РИА Новости, 27.10.2025
Путин присвоил почетные наименования "гвардейский" трем полкам
Президент России Владимир Путин присвоил почетные наименования "гвардейский" 103-му, 57-му, 242-му мотострелковым полкам, соответствующие указы размещены на... РИА Новости, 27.10.2025
общество
россия
владимир путин
россия
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин присвоил почетные наименования "гвардейский" трем мотострелковым полкам
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил почетные наименования "гвардейский" 103-му, 57-му, 242-му мотострелковым полкам, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 103-му мотострелковому полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 103-й гвардейский мотострелковый полк", - говорится в документе.
Другими указами почетное наименование "гвардейский" присвоено 57-му и 242-му мотострелковым полкам.
Указы вступают в силу со дня их подписания, 27 октября.