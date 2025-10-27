Рейтинг@Mail.ru
В Индии предупредили Запад после слов Путина о "Буревестнике"
15:36 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/putin-2050954684.html
В Индии предупредили Запад после слов Путина о "Буревестнике"
В Индии предупредили Запад после слов Путина о "Буревестнике"
В Индии предупредили Запад после слов Путина о "Буревестнике"
Заявление Владимира Путина о "Буревестнике" стало предупреждением для стран Запада, пишет индийское издание Times of India. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T15:36:00+03:00
2025-10-27T15:36:00+03:00
в мире
россия
индия
украина
валерий герасимов
владимир путин
https://ria.ru/20251027/burevestnik-2050939710.html
https://ria.ru/20251027/putin-2050829755.html
россия
индия
украина
В мире, Россия, Индия, Украина, Валерий Герасимов, Владимир Путин
В Индии предупредили Запад после слов Путина о "Буревестнике"

TOI: слова Путина о Буревестнике стали предупреждением Западу о стойкости России

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкИспытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник"
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем Буревестник - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник". Архивное фото
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Заявление Владимира Путина о "Буревестнике" стало предупреждением для стран Запада, пишет индийское издание Times of India.
"Время проведения испытаний и дальнейшие заявления Путина о них во время встречи с командирами группировок, участвующих в СВО, рассматриваются как предупреждение Западу", — отметили в статье.
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Эксперт назвал "Буревестник" оружием из области научной фантастики
14:32
В материале подчеркивается, что проведенные испытания — это сигнал для Запада о том, что Россия никогда не поддастся давлению Запада в вопросах конфликта на Украине.
В воскресенье Владимир Путин посетил пункт управления Объединенной группировки войск. Среди прочего он заявил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник".
В свою очередь, глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту, что пуск ракеты состоялся 21 октября: за 15 часов она преодолела 14 тысяч километров.
Путин отметил, что ключевые задачи по испытаниям "Буревестника" достигнуты, предстоит большая работа, чтобы поставить его на боевое дежурство. Он добавил, что крылатые ракеты с ядерной энергетической установкой — это уникальное вооружение, которого нет ни у кого в мире.
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
В США забили тревогу из-за нового заявления Путина
09:42
 
В миреРоссияИндияУкраинаВалерий ГерасимовВладимир Путин
 
 
