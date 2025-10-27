В Индии предупредили Запад после слов Путина о "Буревестнике"

Путин отметил, что ключевые задачи по испытаниям "Буревестника" достигнуты, предстоит большая работа, чтобы поставить его на боевое дежурство. Он добавил, что крылатые ракеты с ядерной энергетической установкой — это уникальное вооружение, которого нет ни у кого в мире.