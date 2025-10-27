В Индии предупредили Запад после слов Путина о "Буревестнике"

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Заявление Владимира Путина о "Буревестнике" стало предупреждением для стран Запада, пишет индийское издание Times of India.
"Время проведения испытаний и дальнейшие заявления Путина о них во время встречи с командирами группировок, участвующих в СВО, рассматриваются как предупреждение Западу", — отметили в статье.
В воскресенье Владимир Путин посетил пункт управления Объединенной группировки войск. Среди прочего он заявил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник".
В свою очередь, глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту, что пуск ракеты состоялся 21 октября: за 15 часов она преодолела 14 тысяч километров.
Путин отметил, что ключевые задачи по испытаниям "Буревестника" достигнуты, предстоит большая работа, чтобы поставить его на боевое дежурство. Он добавил, что крылатые ракеты с ядерной энергетической установкой — это уникальное вооружение, которого нет ни у кого в мире.