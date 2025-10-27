Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон, сохраняющий ЕСХН для бизнеса в приграничных регионах
15:31 27.10.2025 (обновлено: 15:32 27.10.2025)
Путин подписал закон, сохраняющий ЕСХН для бизнеса в приграничных регионах
россия
курская область
владимир путин
экономика
россия
курская область
россия, курская область, владимир путин, экономика
Россия, Курская область, Владимир Путин, Экономика
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий предпринимателям, пострадавшим от действий вооруженных формирований и от террористических актов в приграничных регионах РФ, сохранить до конца 2026 года статус плательщика единого сельхозналога (ЕСХН) независимо от доли их доходов от продажи собственной продукции.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Путин подписал указ о ввозе товаров из Казахстана без маркировки
25 октября, 00:02
Путин подписал указ о ввозе товаров из Казахстана без маркировки
25 октября, 00:02
Закон сохраняет статус сельскохозяйственного товаропроизводителя для организаций и индивидуальных предпринимателей, работавших в субъектах РФ, на территории которых введен и (или) действовал режим контртеррористической операции (КТО).
Такой режим был введен на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей. В связи со сложившимися обстоятельствами имущество, принадлежавшее предпринимателям на данных территориях, было частично или полностью утрачено.
Статус сельхозтоваропроизводителя позволяет применять специальный налоговый режим, предусматривающий уплату ЕСХН. Ставка этого налога составляет 6%, но регионы вправе уменьшать ее вплоть до 0%.
Путин продлил срок подачи декларации на многокомпонентное оборудование
14:53
Путин продлил срок подачи декларации на многокомпонентное оборудование
14:53
Сельхозтоваропроизводителями в РФ признаются организации или ИП, которые занимаются производством сельскохозяйственной продукции, ее переработкой в соответствии с перечнем, утверждаемым правительством РФ, и реализацией. При этом доля дохода от реализации такой продукции в общем доходе у них должна составлять не менее 70%.
Новый закон позволяет организациям и ИП, которые на конец 2023 года имели статус сельхозтоваропроизводителя, сохранить на налоговые периоды 2024-2026 годов статус плательщика ЕСХН, если доля таких доходов опустилась ниже 70% после того, как их деятельность была приостановлена или стала невозможной из-за действий вооруженных формирований или терактов.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.
Путин подписал закон, улучшающий условия для бизнеса на Курилах
15:09
Путин подписал закон, улучшающий условия для бизнеса на Курилах
15:09
 
РоссияКурская областьВладимир ПутинЭкономика
 
 
