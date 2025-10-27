Путин подписал закон, сохраняющий ЕСХН для бизнеса в приграничных регионах

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий предпринимателям, пострадавшим от действий вооруженных формирований и от террористических актов в приграничных регионах РФ, сохранить до конца 2026 года статус плательщика единого сельхозналога (ЕСХН) независимо от доли их доходов от продажи собственной продукции.

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон сохраняет статус сельскохозяйственного товаропроизводителя для организаций и индивидуальных предпринимателей, работавших в субъектах РФ , на территории которых введен и (или) действовал режим контртеррористической операции (КТО).

Такой режим был введен на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей . В связи со сложившимися обстоятельствами имущество, принадлежавшее предпринимателям на данных территориях, было частично или полностью утрачено.

Статус сельхозтоваропроизводителя позволяет применять специальный налоговый режим, предусматривающий уплату ЕСХН. Ставка этого налога составляет 6%, но регионы вправе уменьшать ее вплоть до 0%.

Сельхозтоваропроизводителями в РФ признаются организации или ИП, которые занимаются производством сельскохозяйственной продукции, ее переработкой в соответствии с перечнем, утверждаемым правительством РФ, и реализацией. При этом доля дохода от реализации такой продукции в общем доходе у них должна составлять не менее 70%.

Новый закон позволяет организациям и ИП, которые на конец 2023 года имели статус сельхозтоваропроизводителя, сохранить на налоговые периоды 2024-2026 годов статус плательщика ЕСХН, если доля таких доходов опустилась ниже 70% после того, как их деятельность была приостановлена или стала невозможной из-за действий вооруженных формирований или терактов.