Путин подписал закон об особенностях рекламы энергетиков
Путин подписал закон об особенностях рекламы энергетиков - РИА Новости, 27.10.2025
Путин подписал закон об особенностях рекламы энергетиков
Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном предупреждении в рекламе безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических
общество
россия
владимир путин
Путин подписал закон об особенностях рекламы энергетиков
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном предупреждении в рекламе безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, о вреде их чрезмерного потребления, соответствующий документ размещен на сайте
официального опубликования правовых актов.
Закон предусматривает, что реклама этих напитков в каждом случае должна сопровождаться таким предупреждением, и устанавливает требования к его размеру и продолжительности.
Так, в рекламе, распространяемой в радиопрограммах, продолжительность предупреждения должна составлять не менее трех секунд, в телепрограммах, при кино- и видеообслуживании - не менее пяти секунд. При этом такому предупреждению должно быть отведено не менее 7% площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами - не менее 7% рекламной площади (пространства).
Также реклама тонизирующих напитков не должна быть обращена к несовершеннолетним и содержать информацию о наличии в таких напитках биологически активных добавок и витаминов.
Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.