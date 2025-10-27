Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон об особенностях рекламы энергетиков
15:11 27.10.2025
Путин подписал закон об особенностях рекламы энергетиков
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон об особенностях рекламы энергетиков

Путин подписал закон о предупреждении в рекламе тонизирующих напитков

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном предупреждении в рекламе безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, о вреде их чрезмерного потребления, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон предусматривает, что реклама этих напитков в каждом случае должна сопровождаться таким предупреждением, и устанавливает требования к его размеру и продолжительности.
Так, в рекламе, распространяемой в радиопрограммах, продолжительность предупреждения должна составлять не менее трех секунд, в телепрограммах, при кино- и видеообслуживании - не менее пяти секунд. При этом такому предупреждению должно быть отведено не менее 7% площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами - не менее 7% рекламной площади (пространства).
Также реклама тонизирующих напитков не должна быть обращена к несовершеннолетним и содержать информацию о наличии в таких напитках биологически активных добавок и витаминов.
Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Путин подписал закон о штрафах за продажу энергетиков детям
7 июня, 12:12
 
Общество Россия Владимир Путин
 
 
