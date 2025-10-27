https://ria.ru/20251027/putin-2050947867.html
Путин подписал закон о возможности онлайн-заявления на гражданство ребенка
Путин подписал закон о возможности онлайн-заявления на гражданство ребенка - РИА Новости, 27.10.2025
Путин подписал закон о возможности онлайн-заявления на гражданство ребенка
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводится возможность подачи заявления об оформлении приобретенного по рождению гражданства ребенка в... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T15:10:00+03:00
2025-10-27T15:10:00+03:00
2025-10-27T15:10:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780217186_0:67:2865:1679_1920x0_80_0_0_900b95278de255933a0ff7f52014941c.jpg
https://ria.ru/20251027/ipoteka-2050917385.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780217186_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_4e2f7c0c86c8f581e4ab0a737a7ddb68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о возможности онлайн-заявления на гражданство ребенка
Путин подписал закон об онлайн-заявлении на оформление гражданства ребенка