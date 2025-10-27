Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о возможности онлайн-заявления на гражданство ребенка - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:10 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/putin-2050947867.html
Путин подписал закон о возможности онлайн-заявления на гражданство ребенка
Путин подписал закон о возможности онлайн-заявления на гражданство ребенка - РИА Новости, 27.10.2025
Путин подписал закон о возможности онлайн-заявления на гражданство ребенка
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводится возможность подачи заявления об оформлении приобретенного по рождению гражданства ребенка в... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T15:10:00+03:00
2025-10-27T15:10:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780217186_0:67:2865:1679_1920x0_80_0_0_900b95278de255933a0ff7f52014941c.jpg
https://ria.ru/20251027/ipoteka-2050917385.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780217186_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_4e2f7c0c86c8f581e4ab0a737a7ddb68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о возможности онлайн-заявления на гражданство ребенка

Путин подписал закон об онлайн-заявлении на оформление гражданства ребенка

© РИА Новости / Алексей НикольскийВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводится возможность подачи заявления об оформлении приобретенного по рождению гражданства ребенка в электронном виде, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом внесены изменения, согласно которым законному представителю ребенка предоставляется возможность подачи заявления об оформлении гражданства РФ, приобретенного по рождению, в территориальный орган МВД России в электронной форме.
МВД России наделяется полномочиями по утверждению порядка подачи указанного заявления.
Прохожие у здания Министерства финансов России - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Минфин поменяет правила предоставления семейной ипотеки
13:16
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала