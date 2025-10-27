Путин подписал закон, улучшающий условия для бизнеса на Курилах

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий создать более комфортные условия для бизнеса, работающего на Курильских островах, соответствующий документ размещен на Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий создать более комфортные условия для бизнеса, работающего на Курильских островах, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ разработан в целях повышения инвестиционной привлекательности преференциального режима, созданного на территории Курильских островов

Сейчас организации, зарегистрированные в Южно-Курильском, Курильском или Северо-Курильском округе после 1 января 2022 года, освобождены от уплаты налога на прибыль и имущественных налогов (транспортного, земельного, налога на имущество) на 20 лет с момента регистрации, но не позднее 31 декабря 2046 года.

Однако этими льготами не могут воспользоваться новые юрлица, созданные организациями и (или) их взаимозависимыми лицами, владеющими не менее чем 50% доли в другом участнике, ранее потерявшем право на преференцию, либо в другой организации, зарегистрированной на Курильских островах.

Новый закон снимает этот запрет. Одновременно он предусматривает, что инвестиционные проекты, реализуемые такими инвесторами, должны соответствовать критериям, установленным правительством РФ , и получить одобрение президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока

Отмена существующих ограничений, как прогнозируют авторы закона, будет способствовать реализации на Курильских островах порядка 16 новых инвестпроектов с суммарным объемом инвестиций 12,4 миллиарда рублей и созданию 400 новых рабочих мест. Речь идет о проектах в сферах туризма, рекреации, рыбопереработки и других.

Кроме того, организации, зарегистрированные на Курильских островах после 1 января 2022 года и применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН), смогут уплачивать пониженные страховые взносы в размере 7,6% в течение 20 лет, но не позднее 31 декабря 2046 года. При переходе с УСН на общий режим налогообложения у таких организаций сохраняется право на применение пониженных тарифов до истечения этого срока.