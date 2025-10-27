Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон, улучшающий условия для бизнеса на Курилах - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/putin-2050947493.html
Путин подписал закон, улучшающий условия для бизнеса на Курилах
Путин подписал закон, улучшающий условия для бизнеса на Курилах - РИА Новости, 27.10.2025
Путин подписал закон, улучшающий условия для бизнеса на Курилах
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий создать более комфортные условия для бизнеса, работающего на Курильских островах, соответствующий... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T15:09:00+03:00
2025-10-27T15:09:00+03:00
курильские острова
россия
дальний восток
владимир путин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754786124_0:212:3069:1938_1920x0_80_0_0_5324f20cdd62c3ed22421673f4223af8.jpg
https://ria.ru/20251027/putin-2050943081.html
https://ria.ru/20251027/putin-2050935144.html
https://ria.ru/20251025/putin-2050507122.html
курильские острова
россия
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754786124_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_ac2b48eec1716d7d0b7127f072eda5a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курильские острова, россия, дальний восток, владимир путин, экономика
Курильские острова, Россия, Дальний Восток, Владимир Путин, Экономика
Путин подписал закон, улучшающий условия для бизнеса на Курилах

Путин подписал закон, создающий более комфортные условия для бизнеса на Курилах

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Евгений Паулин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий создать более комфортные условия для бизнеса, работающего на Курильских островах, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ разработан в целях повышения инвестиционной привлекательности преференциального режима, созданного на территории Курильских островов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Путин продлил срок подачи декларации на многокомпонентное оборудование
14:53
Сейчас организации, зарегистрированные в Южно-Курильском, Курильском или Северо-Курильском округе после 1 января 2022 года, освобождены от уплаты налога на прибыль и имущественных налогов (транспортного, земельного, налога на имущество) на 20 лет с момента регистрации, но не позднее 31 декабря 2046 года.
Однако этими льготами не могут воспользоваться новые юрлица, созданные организациями и (или) их взаимозависимыми лицами, владеющими не менее чем 50% доли в другом участнике, ранее потерявшем право на преференцию, либо в другой организации, зарегистрированной на Курильских островах.
Новый закон снимает этот запрет. Одновременно он предусматривает, что инвестиционные проекты, реализуемые такими инвесторами, должны соответствовать критериям, установленным правительством РФ, и получить одобрение президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Путин ратифицировал соглашение с Китаем о защите инвестиций
14:09
Отмена существующих ограничений, как прогнозируют авторы закона, будет способствовать реализации на Курильских островах порядка 16 новых инвестпроектов с суммарным объемом инвестиций 12,4 миллиарда рублей и созданию 400 новых рабочих мест. Речь идет о проектах в сферах туризма, рекреации, рыбопереработки и других.
Кроме того, организации, зарегистрированные на Курильских островах после 1 января 2022 года и применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН), смогут уплачивать пониженные страховые взносы в размере 7,6% в течение 20 лет, но не позднее 31 декабря 2046 года. При переходе с УСН на общий режим налогообложения у таких организаций сохраняется право на применение пониженных тарифов до истечения этого срока.
Закон вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового (расчетного) периода по налогу на прибыль организаций (страховым взносам).
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Путин подписал указ о ввозе товаров из Казахстана без маркировки
25 октября, 00:02
 
Курильские островаРоссияДальний ВостокВладимир ПутинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала