https://ria.ru/20251027/putin-2050945074.html
Путин освободил от должности Алексея Филатова
Путин освободил от должности Алексея Филатова - РИА Новости, 27.10.2025
Путин освободил от должности Алексея Филатова
Президент России Владимир Путин освободил Алексея Филатова от должности начальника управления президента РФ по приграничному сотрудничеству, соответствующий... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T15:00:00+03:00
2025-10-27T15:00:00+03:00
2025-10-27T15:01:00+03:00
политика
россия
алексей филатов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976908033_0:0:3415:1922_1920x0_80_0_0_1b860a5c3c501e43ab2979d07070430f.jpg
https://ria.ru/20251020/putin-2049301230.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976908033_548:0:3279:2048_1920x0_80_0_0_eb66201de0641231c3b2e33a66595e74.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, алексей филатов, владимир путин
Политика, Россия, Алексей Филатов, Владимир Путин
Путин освободил от должности Алексея Филатова
Путин освободил от должности главу Управления по приграничному сотрудничеству