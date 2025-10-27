Рейтинг@Mail.ru
15:00 27.10.2025 (обновлено: 15:01 27.10.2025)
Путин освободил от должности Алексея Филатова
Путин освободил от должности Алексея Филатова

Путин освободил от должности главу Управления по приграничному сотрудничеству

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Алексея Филатова от должности начальника управления президента РФ по приграничному сотрудничеству, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
В августе 2025 года Путин своим указом упразднил Управление президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежьем и Управление президента РФ по приграничному сотрудничеству, образовав Управление президента РФ по стратегическому партнерству и сотрудничеству.
"Освободить Филатова Алексея Евгеньевича от должности начальника Управления Президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Путин освободил от должности главу управления по зарубежным связям
20 октября, 10:18
 
ПолитикаРоссияАлексей ФилатовВладимир Путин
 
 
